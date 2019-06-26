Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7723
  • 6,5647
  • 261.272
  • 94.714
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. 'Fener Ol' kampanyasında toplanan para açıklandı

'Fener Ol' kampanyasında toplanan para açıklandı

'Fener Ol' kampanyasında toplanan para açıklandı

Fenerbahçe Kulübü, 4 Nisan'da başlayan "Fener Ol" kampanyasında toplanan paranın şu ana dek 150 milyon liraya yaklaştığı açıkladı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, kampanyanın başlamasından bugüne destek SMS'lerinin sayısının da 1 milyon 640 bini geçtiği belirtildi.

Açıklamada, "Fener Ol" kampanyasının Türkiye'de bugüne kadar yapılan birçok kampanyayı geride bıraktığına vurgu yapılırken, "Fener Ol kapsamında Sayın Acun Ilıcalı ve Sayın Ferit Faik Şahenk'in katkılarıyla TV8 ve Star TV'de WinWin projesinin yayınları yapıldı ve kampanyaya destek zirve noktasına ulaştı. Tüm sezon Fenerbahçe'ye desteğini göstererek sezon formalarını alan taraftarlar, WinWin özel etkinliğinde 125 binden fazla 'İz Bırakanlar Triko Forma' ile kampanyaya katkıda bulundu. WinWin projesinin sonunda noter huzurunda düzenlenen çekilişle SMS atan taraftarlar arasından 5 ev, 20 araba sahiplerini buldu. Talihliler arasından sadece bir SMS atan taraftarlar da ev ve araba gibi büyük ödüllerden birini kazanmayı başardı. WinWin kapsamında verilecek 5 bin hediyeyi kazanan isimler 29 Haziran'da Fenerbahçe web sitesi ve sosyal medya hesaplarından açıklanacak." ifadelerine yer verildi.

Fener Ol kapsamında gerçekleşen ve 12 Mayıs tarihinde başlayan WinWin etkinliğinin 22 Haziran'da sona erdiği hatırlatılırken, "Fener Ol" kampanyasının ise 1 yıl boyunca farklı etkinliklerle süreceği kaydedildi.

- Washington'dan "Fener Ol"a destek

ABD'nin başkenti Washington'da da Fenerbahçe taraftarları "Fener Ol" gecesinde bir araya geldi.

Gecede 10 bin dolara yakın paranın toplandığı aktarıldı. Toplanan paranın sarı-lacivertli kulübe elden teslim edeceği belirtildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Genç oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer aşkının ilk fotoğrafı!
Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit bakın ilk hangi dizide karşımıza çıkmıştı!
George Clooney'nin yeni projesi belli oldu
Eser Yenenler eşini taklit etti
'Ben yandım oğlun yanmasın'
<p>Van´ın Bahçesaray İlçesi´nde bir köy okulunu ziyaret eden Bülent Şimşek isimli drone operatörü dr

İlk Defa Drone Gören Masum Çocuklar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İşte Avrupa'da değeri en çok yükselen 10 futbolcu

2019 Yılı Merkezi Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları