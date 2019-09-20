Fener kenetlendi! Fenerbahçe-Ankaragücü muhtemel 11'ler

AKŞAM

F.BAHÇELİ oyuncular Ankaragücü maçı öncesi yapılan toplantıda, galibiyet ve birlik mesajı verdi. Kaptan Emre Belözoğlu, “3 puan alalım ve derbi öncesi taraftarı mutlu edelim” derken, futbolcular da “Tüm rakiplerimize cevabı sahada elde edeceğimiz galibiyetle vereceğiz. Şampiyonluk stratejisi bizden yana. Tüm zorluklara rağmen bu hissin peşini bırakmamalıyız” dediler

MUHTEMEL 11’LER:

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Rami, Dirar, Gustavo, Tolga, Deniz, Rodrigues, Kruse, Vedat

ANKARAGÜCÜ: Korcan, Cebrail, Pazdan, Kulusic, Pinto, Sedat, Aydın, Moke, Conteros, İlhan, Orgill