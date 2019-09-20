Fener kenetlendi! Fenerbahçe-Ankaragücü muhtemel 11'ler
SÜPER Lig’in iki renktaşı Fenerbahçe ile Ankaragücü, Kadıköy’de karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe’de Emre, Moses, Isla ve Hasan Ali Kaldırım sakat. İşte iki takımın da muhtemel 11'leri...
AKŞAM
F.BAHÇELİ oyuncular Ankaragücü maçı öncesi yapılan toplantıda, galibiyet ve birlik mesajı verdi. Kaptan Emre Belözoğlu, “3 puan alalım ve derbi öncesi taraftarı mutlu edelim” derken, futbolcular da “Tüm rakiplerimize cevabı sahada elde edeceğimiz galibiyetle vereceğiz. Şampiyonluk stratejisi bizden yana. Tüm zorluklara rağmen bu hissin peşini bırakmamalıyız” dediler
MUHTEMEL 11’LER:
FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Rami, Dirar, Gustavo, Tolga, Deniz, Rodrigues, Kruse, Vedat
ANKARAGÜCÜ: Korcan, Cebrail, Pazdan, Kulusic, Pinto, Sedat, Aydın, Moke, Conteros, İlhan, Orgill