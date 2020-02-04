'Fener gibi yapsaydık bize ceza verirlerdi'

AKŞAM
G.SARAY Başkanı Mustafa Cengiz, yayıncı kuruluş beIN Sports 1’de gündeme dair açıklamalar yaptı: “Hepimiz bağımsız denetimden geçmiş raporları federasyona verdik. Federasyon bunları 15 Aralık’a kadar kabul etti. 31 Aralık’ta da TFF harcama limitlerini açıkladı. Ama 31 Aralık’tan sonra bir kulübümüz çıkıyor; 8 Ocak’ta ‘Benim limitlerimi arttır’ diyor. Limiti 8 Ocak’ta 33 Milyon TL artıyor. 17 Ocak’ta da bu rakam tebliğ ediliyor. Bu da yetmiyor, 16 Milyon TL artırılıyor. 49 Milyon TL %30 aşım payıyla birlikte o kulübe müthiş rahatlama getiriyor. Kendileri için yetersiz geliyor. 49 Milyon TL ile puan silme, para cezası, gibi cezalar erteleniyor. Bu olmaz. Eğer siz bir kulübe bu hakkı veriyorsanız, bize göre haksız şekilde veriyorsanız, şimdi TFF’ye soruyorum: Bunu nasıl yaptınız? Nasıl oldu da bu noktadan bu noktaya geldik? Ben adım gibi eminim, eğer G.Saray da F.Bahçe’nin yaptığını yapsaydı; puan silme, transfer yasağı, kadro kısıtlama cezası hepsinin cezasını alırdı. Bundan eminim, çünkü Sayın Nihat Özdemir, Sayın Rıdvan Dilmen’e söyledi.
525 MİLYON VERGİ ÖDEDİK
MUSTAFA CENGİZ: “Biz 2 yılda 308 milyon TL vergi ödedik. 217 milyon TL de ayrıca taksitlendirdik. 525 milyon yaptı. Diğerleri de açıklasın. Öyle atmak kolay.
KADIKÖY’E GİDECEĞİM
CENGİZ: “Kadıköy’deki derbiye gideceğim. Hocamızın da dediği gibi, 8’i de 18’i de, 10 puan farkı da dinlemez. Şampiyon olmak isitiyoruz.”
BU DURUM TRAJİKOMİK!
CENGİZ: “Devlet desteği bize ulufe değil legal sınırlar içindedir, bağış değil. Siz 100 yıl devlet desteği içinde varlık sahibi olacaksınız. Hem devlet destekliyor, nemalanıyor diye insanlara çatacaksınız, böyle bir şey olamaz! Bu trajikomik. Hem destek al, hem başkalarını eleştir.”
ARDA KAPANDI
G.SARAY Başkanı Mustafa Cengiz Arda Turan ile ilgili şunları söyledi: “Biz, Arda Turan transferinin kendi açımızdan uygun olmadığını gördük. Ayrı görüşlere düştük Ama bu konu kapandı. Arda’nın başarı olmasını isterim. Hocamızla şampiyonluklara koşarız” dedi. Diagne ile ilgili ise Cengiz, “Brugge, bizim en değerli yatırımlarımızdan birini çöpe attı. Brugge bize 15 milyon euro ödemek zorunda” diye konuştu.
Galatasaray’da başkan adayları çalışmaya başladı. Ozan Korkut, Burak Elmas, Ali Fatinoğlu, Metin Öztürk ve İbrahim Özdemir isimleri kulislerde konuşuluyor. Korkut, Elmas ve Fatinoğlu ‘Çatı aday’ konusunda hemfikirler. Bu konuda eski başkanlar Faruk Süren ve Mehmet Cansun isimleri ön plana çıkmış durumda.
ERGİN ATAMAN: Hırvatistan, Larkin’e ciddi bir teklif yaptı. Şimdi biz kendi elimizde olan bir oyuncuyu neden kaçıracağız? Sağ olsun, Cumhurbaşkanımız birçok olayda olduğu gibi duyarsız kalmadı buna.
TFF’NİN yayın organı Tam Saha Dergisi’nin araştırmasına göre son üç sezonda yerli futbolcuların oynama sürekliliğinde en düşük dönemi yaşıyoruz.
Başkan Ahmet Nur Çebi, Corendon Airlines ile yapılan sponsorluğun ardından, “2019 yılında başlayan değişimi 2020’de de devam ettireceğiz” dedi.
Burak kendine geliyor
Sergen Yalçın’ın gelmesiyle yeni bir hava yakalayan Beşiktaş, kritik viraja girdi. Siyah-Beyazlılar, Gaziantep, Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarından 12 puan çıkarırsa zirvenin ortaklarından olacak.
F.Bahçe, Trabzon deplasmanı dönüşünde güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu, havaalanına giderken kendilerine silah gösterildiğini iddia etti. Trabzon valiliği, “O kesinlikle silah değil, cep telefonu. Güvenlik zaafı yok” dedi.