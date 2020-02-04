'Fener gibi yapsaydık bize ceza verirlerdi'

“Ben adım gibi eminim, eğer G.Saray da F.Bahçe’nin yaptığını yapsaydı; puan silme, transfer yasağı, kadro kısıtlama cezası hepsinin cezasını alırdı. Nihat bey bunu Rıdvan Dilmen’e söyledi.”

AKŞAM

G.SARAY Başkanı Mustafa Cengiz, yayıncı kuruluş beIN Sports 1’de gündeme dair açıklamalar yaptı: “Hepimiz bağımsız denetimden geçmiş raporları federasyona verdik. Federasyon bunları 15 Aralık’a kadar kabul etti. 31 Aralık’ta da TFF harcama limitlerini açıkladı. Ama 31 Aralık’tan sonra bir kulübümüz çıkıyor; 8 Ocak’ta ‘Benim limitlerimi arttır’ diyor. Limiti 8 Ocak’ta 33 Milyon TL artıyor. 17 Ocak’ta da bu rakam tebliğ ediliyor. Bu da yetmiyor, 16 Milyon TL artırılıyor. 49 Milyon TL %30 aşım payıyla birlikte o kulübe müthiş rahatlama getiriyor. Kendileri için yetersiz geliyor. 49 Milyon TL ile puan silme, para cezası, gibi cezalar erteleniyor. Bu olmaz. Eğer siz bir kulübe bu hakkı veriyorsanız, bize göre haksız şekilde veriyorsanız, şimdi TFF’ye soruyorum: Bunu nasıl yaptınız? Nasıl oldu da bu noktadan bu noktaya geldik? Ben adım gibi eminim, eğer G.Saray da F.Bahçe’nin yaptığını yapsaydı; puan silme, transfer yasağı, kadro kısıtlama cezası hepsinin cezasını alırdı. Bundan eminim, çünkü Sayın Nihat Özdemir, Sayın Rıdvan Dilmen’e söyledi.

525 MİLYON VERGİ ÖDEDİK

MUSTAFA CENGİZ: “Biz 2 yılda 308 milyon TL vergi ödedik. 217 milyon TL de ayrıca taksitlendirdik. 525 milyon yaptı. Diğerleri de açıklasın. Öyle atmak kolay.

KADIKÖY’E GİDECEĞİM

CENGİZ: “Kadıköy’deki derbiye gideceğim. Hocamızın da dediği gibi, 8’i de 18’i de, 10 puan farkı da dinlemez. Şampiyon olmak isitiyoruz.”

BU DURUM TRAJİKOMİK!

CENGİZ: “Devlet desteği bize ulufe değil legal sınırlar içindedir, bağış değil. Siz 100 yıl devlet desteği içinde varlık sahibi olacaksınız. Hem devlet destekliyor, nemalanıyor diye insanlara çatacaksınız, böyle bir şey olamaz! Bu trajikomik. Hem destek al, hem başkalarını eleştir.”

ARDA KAPANDI

G.SARAY Başkanı Mustafa Cengiz Arda Turan ile ilgili şunları söyledi: “Biz, Arda Turan transferinin kendi açımızdan uygun olmadığını gördük. Ayrı görüşlere düştük Ama bu konu kapandı. Arda’nın başarı olmasını isterim. Hocamızla şampiyonluklara koşarız” dedi. Diagne ile ilgili ise Cengiz, “Brugge, bizim en değerli yatırımlarımızdan birini çöpe attı. Brugge bize 15 milyon euro ödemek zorunda” diye konuştu.