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aksam.com.tr
  • 22 Mart 2020 Pazar 09:56
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  • 22 Mart 2020 Pazar 10:04

Fellaini'de koronavirüs tespit edildi

Fellaini'de koronavirüs tespit edildi

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, futbolculara da darbe vurmaya devam ediyor... Futbol dünyasından koronavirüse yakalanan son isim Marouane Fellaini oldu...

Çin kulüplerinden Shandong Luneng Taishan forması giyen Belçikalı yıldız Marouane Fellaini'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Belçika Milli Takımı'nda 87 kez forma giyen Fellaini, daha önce İngiltere'nin Everton ve Manchester United takımlarında forma giymiş ve transferde adı Türk kulüpleriyle de anılmıştı.

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