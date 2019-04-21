Felix Grossschartner: Kariyerimdeki en büyük zaferim

Sultanahmet Meydanı'ndaki ödül töreninin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Grossschartner, "Yarış kuvvetli bir ters rüzgarla başladı. Zorlu bir finiş yaşadık ama takım arkadaşlarım beni güvenli bir şekilde finişe getirdi. Sam Bennett ile gelmeyi kararlaştırmıştık. Etap almayı denedi ama başarılı olamadı. Kariyerimdeki ilk dünya turu zaferim. Bu nedenle çok mutluyum. Elde ettiğim bu başarı motivasyonumu ve kazanma arzumu daha da güçlendirecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu kazanan ilk Avusturyalı sporcu olduğu için mutluluk duyduğunu dile getiren Grossschartner, "Dünkü etabı unutamayacağım. Sonlara doğru parmaklarımın donduğunu hissettim. Türkiye Bisiklet Turu'nu kazanan ilk Avusturyalı sporcu olmaktan dolayı mutluyum." şeklinde konuştu.