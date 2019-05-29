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29 Mayıs 2019 Çarşamba 08:58 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:26

Felipe Melo'dan Galatasaray'a şaşırtan teklif

Felipe Melo'dan Galatasaray'a şaşırtan teklif

Felipe Melo futbolu Galatasaray'da bırakmak istediğini belirterek sarı kırmızılı yönetime mesaj yolladı.

Felip Melo, Galatasaray'a sürpriz bir mesaj yolladı... Aslan'ın eski yıldızlarından Felipe Melo, Brezilya basınına bir röportaj verdi.

Galatasaray'ı çok sevdiğini ifade eden Melo, "Palmeiras en çok bana sahip çıkan kulüp. Ancak futbolu sonlandırmam için bir takım seçmem gerekirse Galatasaray'da oynamak isterim. Orada bir idoldüm" diye konuştu.

(Takvim)

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