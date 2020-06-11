Felipe Melo: 'İyi ki Galatasaray'a gitmişim'

FELİPE MELO: “2009'da Real Madrid'e gitmek üzerdim. Olmadı. Önce Juventus, sonra Galatasaray'a gittim. Orada 8 kupa kazandım. Real Madrid'i yendik. Efsane kariyer yaptım.”

AKŞAM

GALATASARAY’IN eski yıldızı Felipe Melo, İspanyol AS gazetesine röportaj verdi. Futbol hayatında yaşadıklarını anlatan Brezilyalı oyuncu, 2009’da Real Madrid’in kapısından döndüğünü açıkladı: “Ben direkt görüşmedim. Menajerim görüştü. Ama Juventus’taydım. Fiorentina’dayken Inter’e gitmek istemiştim. Ama olmadı. Juve’ye gittim, sonrasında da Galatasaray’a gittim ve Türkiye’deki en iyi Brezilyalı oldum. 4 yılda tam 8 kupa kazandım. Bu inanılmaz. Real Madrid için oynasaydım tarih yazabilir miyimdim? Evet. Ama belki de sonsuza kadar kalbimde olan Galatasaray’da sahip olduğum gibi efsane olamazdım. Galatasaray’dayken Real Madrid’i yendik. Efsane bir kariyerim oldu. Robben, Real Madrid’de ne yaptı. Şu an Palmeiras’tayım ve oldukça mutluyum.”