Felipe Melo: 'İyi ki Galatasaray'a gitmişim'

AKŞAM
GALATASARAY’IN eski yıldızı Felipe Melo, İspanyol AS gazetesine röportaj verdi. Futbol hayatında yaşadıklarını anlatan Brezilyalı oyuncu, 2009’da Real Madrid’in kapısından döndüğünü açıkladı: “Ben direkt görüşmedim. Menajerim görüştü. Ama Juventus’taydım. Fiorentina’dayken Inter’e gitmek istemiştim. Ama olmadı. Juve’ye gittim, sonrasında da Galatasaray’a gittim ve Türkiye’deki en iyi Brezilyalı oldum. 4 yılda tam 8 kupa kazandım. Bu inanılmaz. Real Madrid için oynasaydım tarih yazabilir miyimdim? Evet. Ama belki de sonsuza kadar kalbimde olan Galatasaray’da sahip olduğum gibi efsane olamazdım. Galatasaray’dayken Real Madrid’i yendik. Efsane bir kariyerim oldu. Robben, Real Madrid’de ne yaptı. Şu an Palmeiras’tayım ve oldukça mutluyum.”
Koronavirüs salgını sonrası futbolculardan maaş indirimi yapmasını bekleyen Galatasaray yönetimi, özellikle maliyeti yüksek futbolcularla anlaşmaya başladı. Sarı-Kırmızılıların ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Florya'da futbolcularla görüşerek takımın 3'te 2'siyle fedakarlık konusunda anlaştı.
Süper Lig'de Göztepe'yle karşılaşacak olan Trabzonspor'un kafilesi belli oldu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Twitter'dan başlattığı "Hagi mi, Alex mi" anketi futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü.
Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'ın çıkacak olan kitabının editörü Kees Jansma, Hollandalı yıldızın Galatasaray'da antrenörülük yapmak istediğini açıkladı.
Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki iç saha maçlarında Ülker Stadı'nda yer almak üzere taraftar kartonetleri yerleştirildi.
Gelecek sezon Fatih Terim'in planları arasında yer almadığı konuşulan 33 yaşındaki futbolcu, Sarı Kırmızı ekibe geri döneceğini açıkladı.
Trabzonspor'un deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı öncesi taraftarlar, bordo mavili takımı uğurladı.