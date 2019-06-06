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06 Haziran 2019 Perşembe 08:00 | Son Güncelleme: 06 Haziran 2019 Perşembe 08:00

Fejsa'nın Kartal ve Aslan aşkı

Fejsa'nın Kartal ve Aslan aşkı

F.Bahçe’nin anlaştığı iddia edilen Ljubomir Fejsa’nın, ‘Kartal’ ve ‘Aslan’ dövmeleri tartışma konusu oldu!..

AKŞAM

SARI-Lacivertliler’in kadrosuna kattığı öne sürülen Ljubomir Fejsa, yakında İstanbul’da olabilir. Benfi ca’nın oyuncusu olan 30 yaşındaki Sırp ön libero için 3 milyon euro civarında bonservis bedeli ödeneceği belirtiliyor. Oyuncu ile 3 yıllık sözleşmede uzlaşıldığı aktarıldı. Şu anda Sırp Milli Takımı için mücadele eden Fejsa’nın, maçların ardından Fenerbahçe için geleceği belirtildi. Ancak Fejsa gelmeden dövmeleri gündem oldu.

DÖVME SANATINA İLGİ

Formasını giydiği Benfi ca’nın koyu taraftarı olan Fejsa’nın göğsündeki ‘Kartal’ dövmesi, Benfi ca tutkusunu taşımak için. Aslan dövmesi ise tamamen burçla alakalı. Dövme sanatına bir hayli ilgi duyan Sırp futbolcu, aslan burcunun taşıdığı özellikleri benimsediği için bu dövmeyi vücuduna yaptırmış. Sarı-Lacivertli taraftarların da bir kısmı sosyal medyada Fejsa’nın dövmelerine tepki gösterirken, bir kısmı da anlayışla karşıladı.

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