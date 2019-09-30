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  3. Feghouli'nin performansı ve tavırları Terim'i çıldırttı

Feghouli'nin performansı ve tavırları Terim'i çıldırttı

Feghouli'nin performansı ve tavırları Terim'i çıldırttı

Fenerbahçe maçından önce 1 hafta dinlendirilen Feghouli'nin derbide oynadığı futbol ve sergilediği tavır Fatih Terim'in tepkisini çekti.

TM Dijital Haber Merkezi

Derbide oynadığı futbolla hayal kırıklığı yarattığı gibi, maçın 68.dakikasında oyundan alınırken Levent Şahin’e gösterdiği tepkiyle camiayı kızdıran Feghouli’nin Fatih Terim’den sert uyarı aldığı öğrenildi.

HEM KÖTÜ FUTBOL OYNADI HEM DE ÇIKARKEN TEPKİ GÖSTERDİ

Derbiden önce oynanan Malatyaspor maçı kadrosuna alınmayan ve dinlenmesi için izin verilen Feghouli’nin Fenerbahçe karşısında etkisiz futbolu hayal kırıklığı yaratırken, yıldız futbolcunun kenara gelirken Levent Şahin’e söylenmesi ve tecrübeli antrenörün elini sıkmaması başta Terim olmak üzere teknik heyetin sabrını taşırdı. Mariano’yla birlikte Tolga Ciğerci - Dirar ikilisini rahatsız edemeyen Feghouli son derece bitkin ve telaşlı gözükürken, Cezayirli futbolcunun aldığı her topu olumsuz kullanması taraftarları da şaşırttı.

'AL KASEDİ KENDİNİ İZLE'

68.dakikada yerini Emre Mor’a bırakan Feghouli hakkında ‘Bu 1 hafta dinlenmiş hali mi?’ yorumları yapılırken, 29 yaşındaki oyuncunun hocası tarafından PSG karşısında kulübede oturtulacağı ifade edildi. Bu sezon 6 maçta görev alan Sofiane Feghouli sadece 1 asist yapabildi.

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