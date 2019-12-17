Feghouli'nin parasıyla Emre ile Mert Hakan transfer edilecek

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Luyindama’nın sakatlığı, Belhanda’nın ‘1,5 yıl daha buradayım’ mesajından sonra kaynak arayışlarına giren Galatasaray’da Feghouli satış listesine kondu.

KAYNAK FEGHOULİ'DEN YARATILACAK

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de 29 maçta 9 gol 6 asistlik performansının yanı sıra yıldız futbolcunun son düzlükte çıkardığı maçlar Galatasaray’a şampiyonluğu getirirken, Feghouli’nin bu sezon henüz kendisinden beklenen verimi tam olarak sahaya yansıtamaması (16 maç 2 gol ) oyuncunun gözden çıkarılmasına neden oldu. Transferde satmadan alamayan sarı kırmızılı kulübün Feghouli’yi gönderip tercihini iki yerli isimden yana kullanacağı belirtilirken, Fatih Terim’in Emre Kılınç ile Mert Hakan'ı gözüne kestirdiği ifade edildi.

FEGHOULİ'NİN PARASI EMRE İLE MERT HAKAN'A

Yaz ayı transfer sezonunda Deniz Türüç’ü Fenerbahçe’ye kaptıran Terim bu sefer hata kabul etmezken, Başkan Mustafa Cengiz ile Mecnun Otyakmaz’ın önümüzdeki günlerde Emre için masaya oturacağı bildirildi. Galatasaray’ın Feghouli’den gelecek parayı Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç’ın transferlerinde kullanacağı kaydedildi.