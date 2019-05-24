Feghouli'den anlamlı davranış

Feghouli, sosyal medya hesaplarından ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımda, "Bugün, küçük meleklere ziyarette bulunmak için İstanbul'daki bir yetimler yurduna gittim. Bir gülümseme=bir hayır." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı takımda ikinci sezonunu geçiren 29 yaşındaki futbolcunun paylaşımı, Instagram hesabında 5 saat içinde yaklaşık 90 bin beğeni aldı.