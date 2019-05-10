Federer'den Madrid Açık'a veda
Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler dünya 3 numarası Roger Federer, Dominic Thiem'e 2-1 yenilerek çeyrek finalde elendi.
İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliği yaptığı toprak kort turnuvasının tek erkekler çeyrek finalinde, dünya sıralamasının 3 numaralı ismi İsviçreli Roger Federer, klasmanın 5. basamağındaki Avusturyalı Thiem ile karşılaştı.
İki saat 10 dakika süren karşılaşmada Federer'i 3-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup eden Thiem, yarı finale yükseldi.
Thiem yarı finalde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ile eşleşti.