Federasyon UEFA'yla görüşüyor

Spor Bakanı Kasapoğlu, “İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali için Nihat ve Servet Bey, UEFA ile alternatifleri (gelecek yıl seyircili final) görüşüyor” dedi.

AKŞAM

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CNN Türk ekranlarında merak edilen soruları yanıtladı. Kasapoğlu, “Biliyorsunuz bu yıl Şampiyonlar Ligi finali İstanbul’da oynanacaktı. Pandemi sonrası durumu da biliyorsunuz. Şimdi UEFA’nın kararını bekliyoruz. İstanbul’da oynanmasının çok anlamı var. Stadyum yenilendi. Aranan kriterler noktasında eksiklikler tamamlandı. TFF, UEFA ile görüşüyor. Nihat Bey ve Servet Bey, UEFA ile alternatifleri (Gelecek yıl seyircili final) görüşüyor. Kazançlı çıkacağımıza inanıyorum” açıklamasını yaptı.