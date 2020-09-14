Fayçal Fajr 2 yıllığına Sivasspor'da

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, geçen sezon La Liga ekiplerinden Getafe forması giyen Fayçal Fajr ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Fajr, Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar'ın katıldığı törende resmi sözleşmeye imza attı.
Fransa'nın Rouen şehrinde dünyaya gelen 32 yaşındaki Fas asıllı sporcu, futbola CMS Oissel'da başladı.
Frejus-Saint-Raphael, SM Caen, Elche, Deportivo La Coruna takımlarının formasını giyen Fajr, son olarak Getafe'nin kadrosunda yer aldı.
Orta sahada görev yapan Fajr, kariyerinde 285 maçta 30 kez gol sevinci yaşadı.
Fajr, Fas Milli Takımı'nın formasını da 25 kez giydi.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük'ün 31 yaşındaki sağ bek Ezequiel Schelotto'ya teklif götürdüğünü iddia etti.
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı ve dün İstanbul'a gelen Josef de Souza, kendisini Siyah-Beyazlılara bağlayan 1+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.
Trabzonspor'da sakatlık kâbusu devam ediyor.
Rıdvan Dilmen, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan ilk hafta maçının ardından konuştu.
Forvet transferini artık tamamlamak isteyen Beşiktaş, Atletico Madrid'in 32 yaşındaki Hırvat golcüsü Nikola Kalinic'le anlaşma sağladı.
Vedat Muriqi'nin ardından golcü arayışlarını sıklaştıran Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da gündemindeki Ze Luis için Porto'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.