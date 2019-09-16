Favori Beşiktaş ama yarış daha zorlu geçecek

ESMEDYA DIGITAL YAYINLAR SPOR ŞEFİ BARIŞ SÜTER:

Üst üste iki sezondur şampiyonluk ipini göğüsleyen Beşiktaş, oturmuş kadrosuna yaptığı transferlerle yine şampiyonluğun en büyük adayı olacaktır. Süper Lig'in yanısıra Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek olan son şampiyon, kadrosuna kattığı önemli yıldızlarla Devler Ligi'nde beklentileri yükseltti.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın takımın başına geçmesi sarı-lacivertlilerin oyun yapısının değişeceğine en büyük işaret. Daha önce Aykut Kocaman yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final gören Fenerbahçe'nin, hem şampiyonluk yarışında hem de Avrupa arenasında önemli işlere imza atmasını bekliyorum. Galatasaray'da ise koltuğunda bir türlü rahat göremeyen Tudor'un geleceğinin belirsiz olması, yapılan transferlere rağmen sarı-kırmızılıları şampiyonluk yarışında zorlu bir yol bekliyor.

Öte yandan geçtiğimiz sezonun ikincisi Medipol Başakşehir ve 50. kuruluş yılını kutlayan Trabzonspor ekstra bir motivasyonla ligin zirvesini zorlamak isteyecekler.

ESMEDYA DIGITAL SPOR EDİTÖRÜ LEVENT GÜLTEKİN:

Transfer sezonunun hızlı takımı Galatasaray, kadroya kattığı 7 yıldız oyuncuyla şampiyonluğun en önemli adaylarından birisi olduğunu gösteriyor. Yönetim ve camia her ne kadar Tudor'a güvenmese de kadro kalitesinin ön plana çıkacağı yeni sezonda sarı kırmızılı ekip son haftaya kadar şampiyonluk potasında yer alacak gibi.

Dün akşam Süper Kupa'yı Konyaspor'a kaptıran Beşiktaş ise Şenol Güneş'le yine sezonun en büyük favorisi. Yeni transferlerin kadroya geç katılmasından dolayı bocalayan siyah beyazlı ekip Negredo, Pepe, Lens'le bir kat daha güçlenirken, stoper hattına yapılacak yıldız transferle Beşiktaş, üst üste 3. kez şampiyon olarak 16.şampiyonluğunu kazanmak isteyecek.

Süper Lig 2017/2018 sezonunda hangi takım şampiyon olur? — Akşam Spor (@aksamspor) 7 Ağustos 2017

ESMEDYA DIGITAL SPOR EDİTÖRÜ TOLGA ÜSKÜPLÜOĞLU:

Yeni sezon öncesi ligde yer alan tüm takımlar transfer döneminde çok önemli işlere imza attılar.

İki sene üst üste şampiyonluk yaşamış olan Beşiktaş az parayla çok iş yaptı. Pepe, Negredo ve Lens gibi çok önemli isimleri kadrosuna kattı ve üç kulvarda rekabet içinde olacak. Geçen sezon hoca krizi ve takım içi problemlerle uğraşan Galatasaray beklentinin altında kaldı ama bu sezon transferde harcamış olduğu yüksek paralarla kadrosunu inanılmaz derecede değiştirip geçen seneye nazaran takımı daha da güçlendirdi. Hem takım hem hoca beklentilerini karşılayamayan hem de boş tribünlere karşı oynanan maçlardan istediğini alamayan Fenerbahçe'de ise yeni sezon öncesi Aykut Kocaman'ın takımın başına gelmesiyle taşlar yerine oturmaya başladı. Yapılan transferlerde takım içi düzelmeler olduğunu görüyoruz. Bunun neticesinde sonuç odaklı bir futbol oynatacağı göz önüne çıkıyor. Rakiplerine göre geçen sezon daha iyi bir grafik sergileyip Beşiktaş'ın ardından ligde ikinciliği elde eden Başakşehir'de bu sezon için oluşturulan kadro derinliği ön plana çıkmakta. Abdullah Avcı yönetiminde kadrosunu genişleten Başakşehir lige hazırım görünümü veriyor. Anadolu takımları arasında ise ön plana çıkanlar; Konyaspor, Kayserispor, Antalyaspor ve Trabzonspor.

Takımlar içi hareketliliğe baktığımızda üst üste ligde iki şampiyonluk yaşamış Beşiktaş'ın rakiplerine göre kadro kalitesinin, futbol anlayışının daha iyi olması ve Şenol Güneş gibi bir hocanın tecrübeleriyle ligi önde götürmesini bekliyorum.

ESMEDYA DIGITAL SPOR EDİTÖRÜ TUNA TUNCA:

Spor Toto Süper Lig’de 2017-18 sezonunun başlamasına sayılı günler kaldı. Bu sezon özellikle 3 büyükler ve Başakşehir yaptığı transferlerle adından söz ettirirken, şampiyonluk yarışı geride bıraktığımız sezona nazaran çok daha çetin geçeceğe benziyor.2017-2018 sezonu sonunda bu kez ilk üç sırayı, 3 büyüklerin paylaşacağını tahmin ediyorum. -Fenerbahçe’nin iyi bir forvet transferi yapması kaydıyla- Galatasaray’ın iç sorunlarla uğraşması, Başakşehir’in ise tecrübe eksikliği sebebiyle 3. ve 4. sırada yer alacağını düşünüyorum.

Taraftarıyla barışan (tribünlerin dolması hususunda), nokta transferler yapan ve takımın başına Aykut Kocaman’ı getiren Fenerbahçe’nin, Marcelo ve Aboubakar ayrılsa da yerini önemli isimlerle dolduran Beşiktaş ile ilk iki sırayı paylaşacağı kanısındayım. Şampiyon kim mi olur? %51 Fenerbahçe.

ESMEDYA DIGITAL SPOR EDİTÖRÜ VOLKAN TÜMKOR:

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, büyük ölçüde koruduğu kadrosu, yeni transferleri ve takımın başında tuttuğu Şenol Güneş'le, Süper Kupa'da hazır bir görüntü çizmemesine rağmen bu sezon da şampiyonluğun bir numaralı favorisi. Ancak bu sezon Siyah-beyazlılar için geçtiğimiz iki sezondan daha yıpratıcı geçecek. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir transfer döneminde önemli işlere imza attılar. Fenerbahçe'nin 'Kocaman'ın takımı'na dönüşme hızı ve Galatasaray'da Tudor'la ilgili verilecek kararın çabukluğu, ligin kaderini de doğrudan etkileyecek.

ESMEDYA DIGITAL SPOR EDİTÖRÜ YASİN KOÇAL:

Yeni sezonda şampiyonluğun favorisi, son 2 sezonda rakiplerinden daha iyi futbol oynayan Beşiktaş olacaktır. Hem kadro kalitesi hem oyun kalitesiyle fark yaratan Beşiktaş'ın bu sezon rakipleri de güç kazandı. Ligin diğer iyi futbol oynayan takımı olan Başakşehir kadrosunu kaliteli futbolcularla güçlendirdi ve yeni sezonda da iddialı olacaklar. Galatasaray'ın kadrosuna kattığı kaliteli futbolculara rağmen oyun kalitesi olarak ne yapacağı hala belirsiz. Geçen sezonu kötü geçeren Fenerbahçe de Aykut Kocaman ile daha derli toplu futbol oynayacaktır ama kadro kalitesi konusunda hala sıkıntılar var.