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aksam.com.tr
  • 21 Aralık 2020 Pazartesi 09:19
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Fatih Terim'in 'yeni regista'sı Marvelous Nakamba oluyor

Fatih Terim'in 'yeni regista'sı Marvelous Nakamba oluyor

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Fotomaç

Oghenekaro Etebo'dan beklediği verimi alamayan Galatasaray, oyuncuyla devre arasında vedalaşmayı planlıyor. Cimbom'un hedefi ise yeniden Marvelous Nakamba. Sarı-Kırmızılılar, 26 yaşındaki Zimbabveli ön liberoyu 1,5 yıllığına kiralamak isterken Fatih Terim 6 aya da razı.

Galatasaray'da en önemli gündem maddelerinden birisi de orta saha. Fatih Terim geçen sezon sonundan bu yana 'regista' talebini dile getirirken deneyimli teknik adamın gözde ismi yeniden gündeme geldi.

ETEBO GÖZDEN DÜŞTÜ

Galatasaray'da Stoke City'den kiralanan Etebo beklentilerin altında kaldı ve devre arasında gönderilmesi planlanıyor. Ayrıca sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belhanda'nın da ayrılma ihtimali bulunuyor.

Terim, sakatlığını atlatmasına karşın Etebo'ya Hatay karşısında sadece 11 dakika şans verdi. Fatih Karagümrük maçında da ise hiç kullanmadı. Nijeryalı futbolcu oynadığı son 3 maçta sadece 42 dakika süre alabildi.

GÜNDEM YENİDEN NAKAMBA

Orta saha arayışlarını hızlandıran Cimbom, Aston Villa'da formasını Douglas Luiz'e kaptıran Nakamba'nın peşine düştü. Terim, Club Brugge'da oynarken de 25 yaşındaki futbolcuyu istemiş ancak İngiliz ekibi 12 milyon Euro sayınca görüşmeler kağıt üzerinde kalmıştı.

KİRALIK FORMÜLÜ DEVREDE

Galatasaray şimdi kiralama formülünü devreye sormak isterken yüksek maliyeti nedeniyle Aston Villa'nın Nakamba'yı kiralayabileceği belirtiliyor.

TEKLİF 1,5 YIL AMA TERİM 6 AYA DA RAZI

Cimbom, hem Zimbabve hem de Ada basınında çıkan haberlere göre; 2024 yılına kadar kulübüyle kontratı bulunan solak ön libero Marvelous Nakamba için 1.5 senelik kiralama teklifi yapacak. Ancak 6 ay da Fatih Terim'in kabulü.

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