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  3. Fatih Terim'in yeni prensi Sofiane Feghouli

Fatih Terim'in yeni prensi Sofiane Feghouli

Fatih Terim'in yeni prensi Sofiane Feghouli

Sofiane Feghouli, Galatasaray'da sezonun ikinci devresinde gösterdiği performansla Fatih Terim'in prensi oldu.

Galatasaray'da sezon başı kadroya girmekte zorlanan Sofiane Feghouli, bu sezon sarı-kırmızılıların çizdiği tablonun en mühim ressamlarından biri oldu.

İlk yarının sonundan itibaren sorumluluk almaya başlayan Cezayirli futbolcu, Rize deplasmanında ligdeki 8'inci golüne ulaşırken asist sayısını da 6'ya yükseltti. Doğrudan 14 gole katkı yapan Feghouli, teknik direktör Fatih Terim'in artık prensi durumunda.

İki taraf da sezon başındaki anlaşmazlıkların tamamını unuturken, gelecek sezon takım Feghouli'nin üzerine kurulacak. Terim'in artık tahtaya yazdığı ilk olan tecrübeli yıldız, uzun yıllar Galatasaray formasını terletmeyi hedefliyor.

Diagne yıktı geçti

Galatasaray devre arasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mbaye Diagne, Çaykur Rize deplasmanında attığı iki golle sarı-kırmızılıları galibiyete taşıyan isim oldu. Süper Lig'de 30 gole ulaşan Diagne, tarihte bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunun da yeni sahibi oldu. Gomis'in 29 gollük rekorunu kıran Senegalli golcü ayrıca 2011-12 sezonunda Burak Yılmaz'dan bu yana 30 gol barajını gören ilk futbolcu oldu. Diagne'nin gol kralı olmasıyla lig tarihinde 17'nci defa gol kralı sarı-kırmızılılardan çıkmış olacak. Diğer taraftan penaltı atışı için kapışan Sinan Gümüş ile Diagne maçın ardından aradaki soğukluğu giderdi. İkili birbirlerine sarılarak kırgın olmadıklarını dile getirdi.

(Türkiye)

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