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  • 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:34
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  • 01 Ağustos 2019 Perşembe 17:00

Fatih Terim'in Victor Wanyama raporu ortaya çıktı: Onunla yola çıkamayız

Fatih Terim'in Victor Wanyama raporu ortaya çıktı: Onunla yola çıkamayız

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Teknik direktör Fatih Terim’in adı Galatasaray’la anılan Victor Wanyama’yı istemediği ortaya çıktı. Tecrübeli teknik adam, Kenyalı ön liberoyu sakatlık problemlerinden dolayı reddetti.

TM Dijital Haber Merkezi

Fernando ve Ndiaye’nin takımdan ayrılmasının ardından iyi bir ‘6’ numara arayışına çıkan Galatasaray’da Wanyama gündeme gelmiş, yıldız futbolcunun adı sarı kırmızılı taraftarların bir hayli dikkatini çekmişti.

"WANYAMA İLE YOLA ÇIKAMAYIZ"

Kenyalı yıldızın son durumu araştıran Fatih Terim’in Wanyama’yı istemediği öğrenilirken, oyuncunun sakatlık durumu ve maliyet açısından uygun olmaması transfer dosyasının açılmadan kapanmasına neden oldu. Geçtiğimiz sezon Tottenham’da sadece 22 maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu güven vermezken, İngiliz Başkan Levy’nin ‘Kiralama ücreti isterim’ mesajı ise Wanyama tercihinin rafa kalmasını sağladı. Teknik heyeti ve scout ekibiyle görüş alış verişinde bulunan Terim’in ön libero hakkında olumsuz ifadeler kullandığı öğrenilirken, başarılı çalıştırıcının “Geçen sezon Fernando’nun fizik kapasitesi yüzünden çok sıkıntı çektik, şimdi sürekli sakatlık problemleriyle boğuşan Wanyama’yı transfer edersek aynı sıkıntıları yeniden yaşayacağız. Bu sezon 3 kulvarda yolumuza devam edeceğiz, Şampiyonlar Ligi hedefimiz belli, Wanyama’yla yola çıkamayız’’ görüşünü bildirdiği anlaşıldı.

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