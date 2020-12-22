Fatih Terim'in sevk maddeleri belli oldu

KARAGÜMRÜK maçının 69. dakikasında kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3 maddeden PFDK’ya sevk edildi. TFF yaptığı açıklamada, “GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu FATİH TERİM’in 18.12.2020 tarihinde oynanan KARAGÜMRÜK-GALATASARAY Süper Lig müsabakasındaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca, ‘hakareti’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca ve ‘tedbire uymaması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 50. maddesi uyarınca 19.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir” ifadelerine yer verdi. 36.madde (1-3), 41.madde (3-7), 50.madde (4-12). Terim, bu üç maddeden ceza alır ve ceza en alt seviyeden verilirse bile en az 8 maçta takımının başında yer alamayacak. Sarı-Kırmızılı takımda kırmızı kart gören Marcao da kural dışı hareketi nedeniyle PFDK’lık oldu
Süper Lig'de bu akşam Göztepe'yi konuk edecek olan Galatasaray'da, hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçı öncesi Taylan Antalyalı, Arda Turan, Younes Belhanda ve Luyindama sarı kart sınırında bulunuyor.
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