  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 12 Mart 2020 Perşembe 11:23
  • |
  • 12 Mart 2020 Perşembe 11:23

Fatih Terim'in Sergen Yalçın'a yenilgisi yok

Fatih Terim'in Sergen Yalçın'a yenilgisi yok

Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bugüne kadar 3 kez karşılaştı. Bu maçlarda Terim 1 kez kazanan taraf olurken, 2 maç da berabere sona erdi.

Süper Lig’in 26. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisi iki teknik adamın da taktik mücadelesine sahne olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bugüne kadar 3 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Terim Galatasaray’ı, Yalçın’da Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor’u çalıştırıyordu. Fatih Terim 1 maçı kazanırken, 2 karşılaşma da berabere sona erdi.

Bu sezon Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Sergen Yalçın ilk derbi heyecanını da Galatasaray deplasmanında yaşayacak.

Sergen Yalçın futbolculuk döneminde hem A Milli Futbol Takımı’nda hem de Galatasaray’da Fatih Terim’in öğrencisiydi.

Fatih Terim ile Sergen Yalçın’ın takımları arasında oynanan karşılaşmalar şöyle:

Süper Lig: 22.09.2019 (Sergen Yalçın) Yeni Malatyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (Fatih Terim)

Süper Lig: 2.02.2019 (Sergen Yalçın) Alanyaspor: 1 - 1 Galatasaray: (Fatih Terim)

Süper Lig: 11.03.2018 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 - Konyaspor: 1 (Sergen Yalçın)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Kasımpaşalı Haddadi'den transfer itirafı

title

Mircea Lucescu, 9 maç + 2 yıl sözleşme için Fenerbahçe'den 7 milyon Euro istedi

title

Ordu yeni sezona yeni statla girecek

Süper Lig takım otobüsüne taşlı saldırı

SPOR GÜNDEMİ

Juventus'u koronavirüs vurdu! Şimdi de Cristiano Ronaldo...
Juventus'u koronavirüs vurdu! Şimdi de Cristiano Ronaldo...

Juventus'u koronavirüs vurdu! Şimdi de Cristiano Ronaldo...

İtalya'daki koronavirüs salgını Juventus'ta forma giyen Daniele Rugani'ye kadar sıçrarken Siyah-Beyazlıların yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, bu gelişme sonrası Portekiz'den İtalya'ya dönmeyeceğini kulüp yetkililerine bildirdi.

İşte Fatih Terim'in derbi taktiği
İşte Fatih Terim'in derbi taktiği

İşte Fatih Terim'in derbi taktiği

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş ile oynayacakları derbideki taktiğini futbolcularına anlatmaya başladı. İşte tecrübeli teknik adamın, siyah beyazlıları etkisiz hale getirmeyi düşündüğü taktiği...

NBA'de flaş Koronavirüs kararı!
NBA'de flaş Koronavirüs kararı!

NBA'de flaş Koronavirüs kararı!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA), Utah Jazz'ın Fransız oyuncusu Rudy Gobert'de corona virüsü (Covid-19) tespit edilmesinin ardından tüm maçlar süresiz olarak askıya aldı.

Devler Ligi'nde ortalık karıştı, Emre Can ve Neymar birbirine girdi
Devler Ligi'nde ortalık karıştı, Emre Can ve Neymar birbirine girdi

Devler Ligi'nde ortalık karıştı, Emre Can ve Neymar birbirine girdi

UEFA Şampiyonlar Lig Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda 2-1 yenildiği Borussia Dortmund'u evinde 2-0'la geçen Paris-Saint Germain, çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmanın son dakikalarında Neymar ve Emre Can arasında gergin anlar yaşandı.

Fenerbahçe'de tek çare Zico
Fenerbahçe'de tek çare Zico

Fenerbahçe'de tek çare Zico

İSMİ Fenerbahçe teknik direktörlüğü için anılan Roger Schmidt, Hollanda ekibi PSV ile anlaşmaya vardı.

Onyekuru'da son dakika! Beşiktaş derbisinde...
Onyekuru'da son dakika! Beşiktaş derbisinde...

Onyekuru'da son dakika! Beşiktaş derbisinde...

Galatasaray'ın dün yaptığı idmanda sakatlanarak antrenmanı yarıda bırakan Henry Onyekuru'nun durumu belli oldu. Genç yıldızın ciddi bir sorunu olmadığı öğrenildi. Nijeryalı futbolcunun Beşiktaş derbisinde oynaması bekleniyor.

Fenerbahçe'den istediği maaş dudak uçuklattı!
Fenerbahçe'den istediği maaş dudak uçuklattı!

Fenerbahçe'den istediği maaş dudak uçuklattı!

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında olduğu iddia edilen Mircea Lucescu, Sarı-Lacivertlilerden bu sezonun kalan maçları + 2 yıl sözleşme için tam 7 milyon Euro istedi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.