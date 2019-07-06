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  3. Fatih Terim'in Nuri Şahin ısrarı

Fatih Terim'in Nuri Şahin ısrarı

Fatih Terim'in Nuri Şahin ısrarı

Galatasaray'da orta saha bölgesinde Ever Banega en büyük hedef olarak hala gündemin birinci sırasındaki yerini korurken ayrıca merkez orta saha transferi de yapılacak.

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürdürüyor. Orta saha bölgesinde Ever Banega en büyük hedef olarak hala gündemin birinci sırasındaki yerini korurken ayrıca merkez orta saha transferi de yapılacak.

Bunun için de Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Topal ve Werder Bremen'de top koşturan Nuri Şahin liste başını çekiyor.

"İlle de 8 numara" diyen tecrübeli teknik adam milli takımdan öğrencisi Nuri Şahin'in yanı sıra Galatasaray'a yeşil ışık yakan Mehmet Topal'ın alınmasını istedi.

Werder Bremen ile sözleşmesi 2020 yılına kadar süren Nuri Kazım Şahin geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 20 maça çıkarken 1 gol ve 1 asistle oynadı.

(Türkiye)

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