Fatih Terim'in Mete Kalkavan'a ne dediği ortaya çıktı

Cimbom'un Konya beraberliğinin ardından Teknik Direktör Fatih Terim’in hakem Mete Kalkavan ile yaşadığı diyalog çeşitli yorumlara neden olmuştu. Terim’in Kalkavan’a gösterdiği tepki sırasındaki sözleri ortaya çıktı. Fatih Hoca’nın, Kalkavan’a, “Hocam Diagne’nin pozisyonu ofsayt değildi, gerideydi. Eve gidince TV’den izle, sen de göreceksin” dediği öğrenildi.

RAKİBİN AYAĞI BİRAZ ÖNDE

Galatasaraylı yöneticilerin ise pozisyon sonrası hakem Kalkavan’ın VAR ekranına giderek pozisyonu izlememesine tepki gösterdiler. Sarı-Kırmızılılar, “Kalkavan VAR ile konuştuktan sonra bir de pozisyonu izlemeliydi. Her ne kadar ofsaytta çizgi çekilse de pozisyon bize göre temizdi. Konyalı oyuncunun ayağı daha önde. Kalkavan da bunu ekrandan görebilirdi” ifadesini kullandılar.

İTİRAZ VAR, HAKARET YOK

Öte yandan Teknik Direktör Fatih Terim’in Kalkavan’a yaptığı itiraz nedeniyle PFDK’ya sevkedilip edilmeyeceği konusu da gündeme geldi. Ancak hakemin maç sonrası yazdığı raporda Fatih Hoca için, “Sadece itirazını dile getirdi. Hakaret içeren bir sözü yoktu” diye yazdığı belirtildi. Bu nedenle TFF Hukuk Kurulu da Aslan’ın hocasını Disiplin Kurulu’na sevketmeye gerek görmedi.

(Star)