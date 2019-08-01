Fatih Terim'in Max Kruse'yi veto ettiği ortaya çıktı

TM Dijital Haber Merkezi
Werder Bremen’le yollarını ayırdıktan sonra bonservissiz bir şekilde Fenerbahçe’ye gelen tecrübeli futbolcu Max Kruse’nin menajerler aracılığıyla daha önce Galatasaray’a teklif edildiği, fakat Fatih Terim’in Alman oyuncuyu istemediği ortaya çıktı.
FATİH TERİM KRUSE'Yİ İSTEMEDİ
Audi Cup’ta sarı lacivertli formayla çıktığı 2 maçta 1 gol 1 asist yapan Kruse’nin Şampiyonlar Ligi faktörüyle Galatasaray’a gelmek istediği öğrenilirken, Fatih Terim’in kafasındaki sistem sebebiyle tecrübeli golcüyü veto ettiği belirtildi. 3 yıllık sözleşme, 2,5 milyon Euro garanti ücret, 1,5 milyon Euro imza parası ve bonuslarla maliyetini ortaya çıkaran Kruse, sarı kırmızılı yönetimi şaşırtırken Başkan Mustafa Cengiz'in başından beri yönünü tamamen Falcao’ya çevirdiği ve Kolombiyalı yıldız için kulübün tüm şartlarını seferber ettiği bildirildi.
2 hafta önce ağabeyi Farid Zidane'ı kaybeden Zinedine Zidane'ın psikolojik olarak bunalıma girdiği belirtildi.
Transferin durgun ekiplerinden Beşiktaş, şu ana kadar sadece Tyler Boyd ve Douglas’a imza attırdı. Sol stoper ve forvet için de girişimlerini sürdüren Siyah-Beyazlılar için Portekiz basınından çok çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Record gazetesi, Beşiktaş’ın eski golcüsü Vincent Aboubakar’ı yeniden kadrosuna katacağını yazdı.
Werder Bremen ile yollarını ayırıp Fenerbahçe'ye imza atan Max Kruse'nin önce Galatasaray'a teklif edildiği ortaya çıktı.
İstikbal Mobilya Kayserispor kaptanı Deniz Türüç, Fenerbahçe ile anlaştı.
G.Saray, uzun süredir uğraştığı 22 yaşındaki kanat oyuncusunu bitirdi. Genç yetenek, Celta tesislerindeki eşyalarını çöpe atarak İstanbul’a geldi.
Lille, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor’a 16 milyon euro+stoperleri Edgar Le ve sonraki satıştan yüzde 10 pay teklif etti. Ancak yönetim bunu da beğenmedi.
Sarı-Kırmızılılar, yeni transferlerine gelir sağlamak için Mbaye Diagne’yi Katar kulübü Al-Rayyan’a satacak.