Fatih Terim'in Max Kruse'yi veto ettiği ortaya çıktı

Portekiz basını flaş haber olarak geçti! Aboubakar bombası

Transferin durgun ekiplerinden Beşiktaş, şu ana kadar sadece Tyler Boyd ve Douglas’a imza attırdı. Sol stoper ve forvet için de girişimlerini sürdüren Siyah-Beyazlılar için Portekiz basınından çok çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Record gazetesi, Beşiktaş’ın eski golcüsü Vincent Aboubakar’ı yeniden kadrosuna katacağını yazdı.