Fatih Terim'in karantina günleri sona erdi

Türkiye'nin en başarılı teknik direktörü Fatih Terim koronavirüs mücadelesinden de başarıyla ayrıldı.
Tarihler 23 Mart'ı gösterdiğinde tecrübeli hoca, sosyal medyadan korona pozitif olduğunu açıklayarak herkesi üzen gelişmeyi duyurmuştu. Hastanedeki tedavisi bir hafta süren Terim, klinik verileri iyi çıkınca 30 Mart'ta evinde izolasyona çekildi. 14 günlük karantina süresi dün doldu.
Sağlık durumunun oldukça iyi olduğu belirtilen Fatih Terim'in sıkıntılı günleri de tamamlanmış oldu. Ailesiyle aralarındaki duvarları kaldıran sarı-kırmızılı çalıştırıcı, Galatasaray'daki mesaisine de yeniden başlayabilecek. Ancak, 66 yaşında olması ve risk grubuna tabi olması nedeniyle yasakların kalkmasını bekleyecek.
TAKİPTE
Evinde scout ekibinin belirlediği isimleri izleyen Fatih Terim ayrıca futbolcularının yaptığı bireysel antrenmanları da yakından takip ediyor. Oyuncularını ekstra sezona hazırlamak için zaman zaman moral motivasyon konuşmaları da yapıyor.
(Takvim)
Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Göztepe'de forma giyen Alpaslan Öztürk ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, 26 yaşındaki başarılı futbolcunun transferi için bir süredir Galatasaray ile çekişiyordu.
Teda'ya transferi Corona virüs nedeniyle direkten dönen Diagne'nin Çin'de hayatın düzelmeye başlaması nedeniyle transferinin hâlen gerçekleşebileceği düşünülüyor.
Inter ve Juventus'ta forma giymiş Kasımpaşa'nin golcüsü Thiam'dan AKŞAM'a özel açıklamalar: “Inter'de Mourinho ile çalıştığım dönemde, ondan çok şey öğrendim. Antrenman nasıl yapılır, kazanmaya odaklı motivasyon, güçlü karakterli olmayı hep burada öğrendim.”
Galatasaray'ın tecrübeli hocası Fatih Terim'in karantina süresi bitti. Yasaklar kalktığında işbaşı yapabilecek.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, liglerin akıbeti hakkında bir açıklama daha yaptı. Özdemir, “Buna devletimizin belirli kurullarıyla birlikte karar vereceğiz. Örneğin Sağlık Bakanlığı, Spor Bakanlığı ve bilim kurullarının hazırlayacakları raporlar çok önemli. Bunların ışığında hareket edeceğiz. Elbette UEFA'nın görüşünü de alacağız” ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ta liglerin durmasının ardından kulübe para girişinin durmasının ardından yönetim önemli bir karar aldı.
Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Çin'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız isim Galatasaray'a yeşil ışık yaktı. Aslan, Falcao'nun takımdan ayrılması halinde yine ses getirecek bir transfere imza atacak...