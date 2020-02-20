Fatih Terim'in kamp yeri tercihi gündeme bomba gibi düştü

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisi için kamp yerini belirledi. Tecrübeli çalıştırıcının tercihi olay oldu.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 'Zorlu' gerilimi bir kez daha gündeme gelecek gibi... Devre arasında "Anlaşıldı ikinci yarı çok ZORLU geçecek" mesajını yazan Fatih Terim, derbi için takımını Zorlu Center'ın içindeki bir otelde kampa almaya karar verdi.

Cumartesi öğleden sonra Florya'da toplanacak sarı-kırmızılılar, tesiste F.Bahçe maçına yönelik son taktik çalışmasını gerçekleştirecek ve akşam Zorlu'ya geçip kampa girecek. Derbi günü Florya-Kadıköy arası ulaşım zorluğunu dikkate alan Terim, Zincirlikuyu'dan trafiğe takılmadan takımı Ülker Stadı'na götürecek.

Terim'in bu paylaşımı, Fenerbahçe ve TFF yöneticilerinin Zorlu Center'daki toplantısına bir gönderme olarak yorumlanmıştı;

(Sabah)