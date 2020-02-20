Fatih Terim'in kamp yeri tercihi gündeme bomba gibi düştü

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 'Zorlu' gerilimi bir kez daha gündeme gelecek gibi... Devre arasında "Anlaşıldı ikinci yarı çok ZORLU geçecek" mesajını yazan Fatih Terim, derbi için takımını Zorlu Center'ın içindeki bir otelde kampa almaya karar verdi.
Cumartesi öğleden sonra Florya'da toplanacak sarı-kırmızılılar, tesiste F.Bahçe maçına yönelik son taktik çalışmasını gerçekleştirecek ve akşam Zorlu'ya geçip kampa girecek. Derbi günü Florya-Kadıköy arası ulaşım zorluğunu dikkate alan Terim, Zincirlikuyu'dan trafiğe takılmadan takımı Ülker Stadı'na götürecek.
Terim'in bu paylaşımı, Fenerbahçe ve TFF yöneticilerinin Zorlu Center'daki toplantısına bir gönderme olarak yorumlanmıştı;
(Sabah)
F.Bahçe Başkanı, sezon başından beri rahatsız oldukları konuları basın toplantısında dile getirdi. Her şeye rağmen G.Saray derbisi öncesinde şampiyonluğa inançları olduğunu belirtti.
Sergen Yalçın, Trabzon ve Alanya için 6 puan hedef koydu: “Başakşehir’e karşı şanssız bir mağlubiyet aldık. Ancak Trabzon ve Alanya galibiyeti, rüzgârı tersine çevirir.”
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisi için kamp yerini belirledi. Tecrübeli çalıştırıcının tercihi olay oldu.
Başkan Ali Koç, merak edilen o konuya açıklık getirdi: “Konuşulan konu, bizim vergi borçlarının taksitlendirilmesiyle ilgili bir konuydu. Diğer kulüplerin yaptığı gibi bir kağıt almamız gerekiyordu, o kâğıdı almıştık.”
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