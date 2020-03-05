Fatih Terim'in derbiden sonraki yeni ödevi Sivasspor

Galatasaray adına bu sezonun en farklı taktik maçı kuşkusuz 20 yıl sonra galibiyeti getiren Fenerbahçe maçıydı.
O maçın kendi içindeki özel tarafı, teknik ekibin özel çalışmalar yapması, beş ayrı dilde oyunculara dosya hazırlaması, rakibi tek tek ve takım bazında analiz eden verileri toplamasıydı.
Masa başındaki çalışma sahada da pozitif sonuç vermişti. Pazar günü Sivasspor ile yapılacak maç öncesinde de benzer bir uygulama yapıldı. Rakibin geçmiş maçları detaylı şekilde izlendi, istatistikler çıkarıldı ve oyuncuların bireysel özellikleri sıralandı. Bütün bunları içeren dosyalar da farklı dillerde hazırlandı.
YATABARE'YE ÖZEL ÖNLEM
Teknik ekip bunları oyunculara verip ders çalıştıracak ve sahada uygulama isteyecek.
Fenerbahçe karşısında Ryan Donk'u, Vedat Muriç ile adam adama oynatan ve yüksek verim alan teknik direktör Fatih Terim, benzer bir eşleşme ile Sivas'ın en etkili ismi olarak gördüğü Yatabare'ye yaptıracak. Ayrıca rakibin oyun planlarını da inceleyen Fatih Hoca ikinci önlem olarak da kırmızı-beyazların kanatlarını ileride baskı ile durdurmaya çalışacak.
Taktik planında da son iki maçta olduğu gibi Sivas mücadelesinde de Onyekuru'nun önüne, rakip defansın arkasına atılacak toplar etkili olacak.
(Türkiye)
Galatasaray, Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç’a 4’er yıllık ön protokol imzalattı! Alacakları ücretler de belirlendi.
Alexander Sörloth’un performansı, ülkesinde büyük yankı uyandırdı. Nettavisen.no, “Türkiye’de eşi benzeri yok” yorumunu yaptı.
Son dönemde attığı gollerle öne çıkan ünlü forvet için ilk kulübü devreye girdi. Sezon sonunda Galatasaray’a resmi teklif yapılacağı yazıldı. Ancak, Sarı-Kırmızılılar’ın buna nasıl bir yanıt vereceği henüz bilinmiyor.
BEŞİKTAŞ, 117.yaşını kutladı...
Bahis yüzünden futboldan 4 ay men cezası alan ve Trabzonspor ile olan sözleşmesini fesheden Sturridge hakkında ağır sözler...
Cenk Tosun'un sakatlığı Galatasaraylı golcü Adem Büyük'e Türkiye A Milli Futbol Takımı kapısını açtı. Forvette alternatifi azalan Şenol Güneş, formuyla parmak ısırtan Adem Büyük'ü gündemine aldı. 32 yaşındaki yıldız, EURO 2020'de büyük olasılıkla Ay-yıldızlı kadroda olacak.
Takım otobüsünün ön camını kıran taş, yardımcı antrenör Yozgatlı'ya, cam parçaları ise kaleci antrenörü Erdeğer'e isabet etti.