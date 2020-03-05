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aksam.com.tr
  • 05 Mart 2020 Perşembe 09:41
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  • 05 Mart 2020 Perşembe 09:41

Fatih Terim'in derbiden sonraki yeni ödevi Sivasspor

Fatih Terim'in derbiden sonraki yeni ödevi Sivasspor

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Galatasaray'da teknik ekip, bireysel futboldan ziyade takım oyunu sergileyen Yiğidoları detaylı şekilde analiz etti ve bunu dosya haline getirdi.

Galatasaray adına bu sezonun en farklı taktik maçı kuşkusuz 20 yıl sonra galibiyeti getiren Fenerbahçe maçıydı.

O maçın kendi içindeki özel tarafı, teknik ekibin özel çalışmalar yapması, beş ayrı dilde oyunculara dosya hazırlaması, rakibi tek tek ve takım bazında analiz eden verileri toplamasıydı.

Masa başındaki çalışma sahada da pozitif sonuç vermişti. Pazar günü Sivasspor ile yapılacak maç öncesinde de benzer bir uygulama yapıldı. Rakibin geçmiş maçları detaylı şekilde izlendi, istatistikler çıkarıldı ve oyuncuların bireysel özellikleri sıralandı. Bütün bunları içeren dosyalar da farklı dillerde hazırlandı.

YATABARE'YE ÖZEL ÖNLEM

Teknik ekip bunları oyunculara verip ders çalıştıracak ve sahada uygulama isteyecek.

Fenerbahçe karşısında Ryan Donk'u, Vedat Muriç ile adam adama oynatan ve yüksek verim alan teknik direktör Fatih Terim, benzer bir eşleşme ile Sivas'ın en etkili ismi olarak gördüğü Yatabare'ye yaptıracak. Ayrıca rakibin oyun planlarını da inceleyen Fatih Hoca ikinci önlem olarak da kırmızı-beyazların kanatlarını ileride baskı ile durdurmaya çalışacak.

Taktik planında da son iki maçta olduğu gibi Sivas mücadelesinde de Onyekuru'nun önüne, rakip defansın arkasına atılacak toplar etkili olacak.

(Türkiye)

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