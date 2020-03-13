Fatih Terim'in 32. Beşiktaş derbisi

Süper Lig’de pazar günü evinde Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim’in bu derbilerde galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim yönetiminde daha önce siyah-beyazlılar ile lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve TSYD Kupası’nda toplam 31 kez karşılaştı. Terim’in öğrencileri 12 defa sahadan galip ayrılırken, 7 kez ise rakibine mağlup oldu. 12 maçta da kazanan taraf çıkmadı.
66 yaşındaki deneyimli teknik adam, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan 62 karşılaşmada ise 23 galibiyet alırken, 16 kez de mağlup oldu. 23 maç ise berabere sona erdi.
Fatih Terim’li Galatasaray’ın Beşiktaş’a karşı oynadığı son 5 maçta aldığı sonuçlar şöyle:
27.10.2019 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0
05.05.2019 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
02.12.2018 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0
29.04.2018 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
22.09.2013 Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 3
TFF, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'pandemi' olarak değerlendirilen Koronavirüs (COVID-19) salgınının ülke genelinde görülmesi nedeniyle, Gelişim Liglerini (U19,U17,U16,U15,U14) iptal etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs salgını nedeniyle müsabakalarda alınacak tedbirler ve seyircisiz müsabaka uygulamaları hakkında açıklama yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye spor tarihinin en önemli iş birliklerinden birine imza attı.
Koronavirüs nedeniyle spor müsabakalarının seyircisiz oynanması kararı alınması nedeniyle Galatasaray'dan bir açıklama geldi. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'Liglerin seyircisiz oynanması yerine 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi' görüşü savunuldu.
Fenerbahçe yönetimi takımın başına yabancı teknik direktör getirmek istese de mali sıkıntılar Sarı-Lacivertlileri yerli antrenöre zorluyor. Gündemde Abdullah Avcı ve Erol Bulut var.
TRABZONSPOR'UN yıldızı Uğurcan Çakır'ın talipleri her geçen gün artıyor...
Koronavirüsünün en şiddetli yayıldığı ülkelerden biri olan İtalya'da binden fazla insan öldü. Virüs nedeniyle İtalya'da ligler ertelenirken, gözler bu ülkede forma giyen Türk futbolculara çevrildi. Merih Demiral dün durumununun iyi olduğunu açıklamıştı. Peki Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu'nun son durumu ne? İşte detaylar...