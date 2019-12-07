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  3. Fatih Terim'e yabancı yardımcı geliyor! İşte adaylar...

Fatih Terim'e yabancı yardımcı geliyor! İşte adaylar...

Fatih Terim'e yabancı yardımcı geliyor! İşte adaylar...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ekibine bir yabancı hoca girecek. Adaylar: Elmander, Riera, Ujfalusi ve Kewell.

Cimbom'da tarihinde ilk defa kulübe ile oyuncuların arasında iletişim eksiklikleri dikkat çekiyor.

Bunun çözümü için de teknik direktör Fatih Terim'in yardımcıları arasına bir yabancı ismin alınması gündeme geldi.

Yabancı oyuncuların fazlalığı sebebiyle böyle bir çözüm düşünen sarı-kırmızılı yönetim adayları da belirledi. Kulübün efsane isimlerinden Johan Elmander, Albert Riera ve Tomas Ujfalusi ilk adaylar.

Bir dönem Notts County'de teknik direktörlük yapan Harry Kewell'ın da düşünüldüğü öğrenildi.

Böylece takım içindeki önemli bir sorun çözülecek.


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