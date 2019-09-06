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  3. Fatih Terim'e verilen cezalar Galatasaray'ı kamçılıyor

Fatih Terim'e verilen cezalar Galatasaray'ı kamçılıyor

Fatih Terim'e verilen cezalar Galatasaray'ı kamçılıyor

Galatasaray'da 4. dönemini geçiren Fatih Terim, PFDK tarafından şu ana kadar 31 maç men cezasına çarptırıldı. Terim'e verilen cezalar beklenenin aksine Galatasaray takımı üzerinden ayrı bir motivasyon oluşturdu.

Süper Lig'e bu sezon dünya çapında transferler ile başlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'e PFDK tarafından verilen 4 maçlık ceza büyük bir çok etkisi yaratırken; bu cezanın TFF tarafından 19:05'te açıklanması sarı-kırmızılı camiada adeta infial yaratttı.

1996'dan bu yana Galatasaray'da 4 dönem görev yapan Fatih Terim, sarı-kırmızılı takım kariyerinde PFDK tarafından şu ana kadar toplam 31 maç tribüne gönderildi. Ancak buna rağmen istatistikler Fatih Terim'e verilen cezaların Galatasaray'ı bu zamana kadar hiç etkilemediğini gösteriyor.

Galatasaray, Fatih Terim'in şu ana kadar tribüne çıktığı 27 karşılaşmada 16 galibiyet, 7 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Başarılı hocanın aldığı cezalar takım içinde motivasyon yaratırken saha içi sonuçları beklenenden çok daha iyi oldu.

2012-13'TE 12 MAÇ CEZA ALDI

Galatasaray, Fatih Terim döneminde en ağır cezayı 2012-2013 sezonunda aldı. Terim, Orduspor ile oynanan maç sonrası 3, Mersin sonrası 9 maç tribüne çıkma cezası aldı. Terim 12 maç cezanın 9'unu o sezon çekti. Terim, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile oynanan maçın ardından da PFDK tarafından 10 maç men cezasına çarptırılmıştı.

(Sporx)

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