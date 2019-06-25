Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7718
  • 6,5788
  • 264.551
  • 95.711
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fatih Terim'den yönetime: 9 gün içinde Banega ve Chicharito transferlerini bitirin

Fatih Terim'den yönetime: 9 gün içinde Banega ve Chicharito transferlerini bitirin

Fatih Terim'den yönetime: 9 gün içinde Banega ve Chicharito transferlerini bitirin

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Ever Banega ve Chicharito transferlerinin 4 Temmuz’daki kampa kadar yetiştirilmesini istedi.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, karargahına geri döndü. Bodrum'daki tatilini sona erdiren tecrübeli çalıştırıcı, kurmaylarıyla Florya'da kampa erken girdi.

Yöneticilerle sürekli iletişimde olan ve izlemeleri gereken yol haritasını aktaran Terim, Florya'ya gelir gelmez de "İşleri hızlandırmamız lazım" diyerek yönetime mesajını verdi.

4 Temmuz'da Florya'da takımı da toplayacak olan Galatasaray'ın hocası, Sevilla'da forma giyen Ever Banega ile West Ham'ın yıldızı Chicharito'nun kampa yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Galatasaray'ın tecrübeli teknik patronu, yöneticilere "Transferi hızlandırmamız lazım" derken Diagne'nin satışıyla ilgili bilgi aldı ve "Banega ve Chicharito kampa kadar bitsin" mesajını verdi.

Galatasaray'a bonservisi elinde olan oyuncular dışında yeni transferlerin katılması için ise satış yapılması gerekiyor. Satılması hedeflenen ilk isim de Mbaye Diagne.

YERLİLER KAMPA YETİŞİYOR

G.Saray'da yerli oyuncu harekatı da sürüyor. Özellikle bonservisi elinde olan oyunculara yönelen sarı-kırmızılılar Fenerbahçe'den ayrılan Şener Özbayraklı ile anlaşma sağmış ve sağlık kontrolünden geçirmişti. Özbayraklı, Galatasaray'ın ilk etap kamp çalışmalarında yer alacak. Öte yandan bonservisi elinde olan Adem Büyük de büyük ihtimalle Galatasaray'ın yeni sezonda alternatif golcülerinden biri olacak.

Tecrübeli futbolcunun da kampa yetişmesi bekleniyor. Yerli rotasyonunda yer alması hedeflenen bir başka isim de Bursasporlu Yusuf Erdoğan. Yirmi altı yaşındaki futbolcu kulübüyle sözleşmesini feshettiği an sarı-kırmızılılara imza atacak.

(Takvim)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Pelin Karahan'ın annesini gören inanamadı
Ünlü oyuncu dünya evine girdi
Meryem Uzerli de modaya uydu: Hollywood estetiği yaptırdı
Yeni Game of Thrones'un çekimleri başladı: Ünlü oyuncudan çarpıcı açıklama
Sekiz ay sonra düğün tazelediler

Ünlü Futbolcunun Çocukları Kur´an-ı Kerim Öğrenirken Böyle Görüntülendi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

‘Mavi Balina’ niçin engellenemiyor? Dikkat edin WhatsApp'tan yayılıyor!

Rus ordusu, Sosna'yı kullanıma almaya karar verdi