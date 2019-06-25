Fatih Terim'den yönetime: 9 gün içinde Banega ve Chicharito transferlerini bitirin

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, karargahına geri döndü. Bodrum'daki tatilini sona erdiren tecrübeli çalıştırıcı, kurmaylarıyla Florya'da kampa erken girdi.

Yöneticilerle sürekli iletişimde olan ve izlemeleri gereken yol haritasını aktaran Terim, Florya'ya gelir gelmez de "İşleri hızlandırmamız lazım" diyerek yönetime mesajını verdi.

4 Temmuz'da Florya'da takımı da toplayacak olan Galatasaray'ın hocası, Sevilla'da forma giyen Ever Banega ile West Ham'ın yıldızı Chicharito'nun kampa yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Galatasaray'ın tecrübeli teknik patronu, yöneticilere "Transferi hızlandırmamız lazım" derken Diagne'nin satışıyla ilgili bilgi aldı ve "Banega ve Chicharito kampa kadar bitsin" mesajını verdi.

Galatasaray'a bonservisi elinde olan oyuncular dışında yeni transferlerin katılması için ise satış yapılması gerekiyor. Satılması hedeflenen ilk isim de Mbaye Diagne.

YERLİLER KAMPA YETİŞİYOR

G.Saray'da yerli oyuncu harekatı da sürüyor. Özellikle bonservisi elinde olan oyunculara yönelen sarı-kırmızılılar Fenerbahçe'den ayrılan Şener Özbayraklı ile anlaşma sağmış ve sağlık kontrolünden geçirmişti. Özbayraklı, Galatasaray'ın ilk etap kamp çalışmalarında yer alacak. Öte yandan bonservisi elinde olan Adem Büyük de büyük ihtimalle Galatasaray'ın yeni sezonda alternatif golcülerinden biri olacak.

Tecrübeli futbolcunun da kampa yetişmesi bekleniyor. Yerli rotasyonunda yer alması hedeflenen bir başka isim de Bursasporlu Yusuf Erdoğan. Yirmi altı yaşındaki futbolcu kulübüyle sözleşmesini feshettiği an sarı-kırmızılılara imza atacak.

(Takvim)