Fatih Terim'den yönetim ve taraftara 'ayar'

AKŞAM

G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Terim, Belhanda’ya gösterilen tepki ile ilgili “Taraftarımız şunu bilmeli ki performansını beğenmediğimiz oyuncuya gereğini yaparız. Taraftarımız böyle bir şey yapmaz. Seyirci yapar. Bize seyirci değil, taraftar lazım. Eğer Belhanda yuhalanmasaydı, ıslıklanmasaydı, bu nedenle oyundan düşmeseydi oyundan almazdım. Zaman zaman tepki olacaktır ama yuhalama, hakaret, ıslık Ali Sami Yen’de pek alışık olduğum bir şey değil. Taraftarlarımız sahte hesapların sosyal medyada yaptığı nifaklara gelmesin” dedi. Deneyimli çalıştırıcı takımın fi zik gücü düşük olduğu yönünde yapılan eleştirilere ise yönetime göndermede bulunarak şöyle yanıt verdi: “UEFA ‘Katılmayın’ diye ceza verse daha iyi. Paramız olmadığı için sıfır arıyoruz. 8 futbolcumuz bizimle sezon başı geçirmedi. Transferler lig başladığı zaman geldi. Mecburi transferler yapan, ceza yiyen, bir G.Saray’dan bahsediyoruz.”