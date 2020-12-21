Fatih Terim'den yıldönümü paylaşımı geldi

Sarı-kırmızılı kulübe döndüğünü 21 Aralık 2017'de "Nerede kalmıştık..." mesajıyla duyuran Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni bir paylaşımda bulundu.
Terim, sarı-kırmızı kalplerle Galatasaray Kulübünü etiketlediği paylaşımında, "Ve yine biz bize kalmıştık..." ifadelerine yer verdi.
Başakşehir, Fenerbahçe maçı öncesi 1 futbolcusunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya üzerinden sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj iletti.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF'nin 'A takım listesindeki oyuncu sayısı 9'un altına düşmesi halinde hükmen yenilgi kararıyla ilgili konuştu ve "Maç ertelememiz söz konusu değil" dedi.
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Fernando Muslera, Ocak ayında yeniden maçlara çıkmayı hedeflediğini söyledi.
FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, istedikleri oyunu sahada oynayarak sonuca gittiklerini söyledi.
Kayserispor teknik direktörü Samet Aybaba, Antalya'da Antalyaspor'a 2-0 kaybettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.