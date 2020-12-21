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aksam.com.tr
  • 21 Aralık 2020 Pazartesi 23:56
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Fatih Terim'den yıldönümü paylaşımı geldi

Fatih Terim'den yıldönümü paylaşımı geldi

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya üzerinden sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj iletti.

Sarı-kırmızılı kulübe döndüğünü 21 Aralık 2017'de "Nerede kalmıştık..." mesajıyla duyuran Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni bir paylaşımda bulundu.

Terim, sarı-kırmızı kalplerle Galatasaray Kulübünü etiketlediği paylaşımında, "Ve yine biz bize kalmıştık..." ifadelerine yer verdi.

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