Fatih Terim'den Taylan Antalyalı'ya kart uyarısı

Eksiklerden dolayı kadroyu zor oluşturan Galatasaray'da Taylan Antalyalı sarı kart sınırında.
Kayserispor maçına ilk 11'de başlayacak Taylan, kart görmesi halinde Rize deplasmanında cezalı duruma düşecek.
Teknik heyet, 25 yaşındaki oyuncusuna dikkatli olması yönünde uyarıda bulundu. Başarılı futbolcunun mevcut durumda takım içinde alternatifi yok.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Diego Perotti'nin kendi isteğiyle garanti ücretini düşük, maç başı ücretini ise yüksek tuttuğu ortaya çıktı. Sakatlıklarla ilgili sıklıkla gündeme gelen Arjantinli yıldızın ‘oynadıkça kazanayım' tavrı, yönetimin karar vermesini kolaylaştırdı.
Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, 10 eksikle çıkacakları Kayseri maçı öncesi oyuncularına ciddi uyarılarda bulundu, “Bu fırsatlar her zaman gelmez. Çıkıp oynayın ve formaya talip olduğunuzu gösterin” diye konuştu
Siyah-beyazlı teknik adam, yöneticiler ve yardımcılarıyla yaptığı değerlendirmede takım ruhunun altını çizdi, “Şartlar olumsuz olsa da büyük maçlarda kötü oynamayız. Hafta sonu Fenerbahçe derbisinde de güzel bir futbol ortaya koyacağımıza inanıyorum” dedi.
Lille'in Lorient'i 4-0 mağlup ettiği maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Fransız basınında manşetlere oturdu.
Milli arada sıkıntılarla boğuşan, idmanda çift kale maç yapacak kadar bile oyuncu bulamayan Beşiktaş'ın, Başakşehir karşısındaki zaferi yaralarına merhem oldu.
Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında bugün Kayserispor'u konuk edecek. Galatasaray'da tek hedef sahadan zaferle ayrılarak galibiyet serisini sürdürmek.