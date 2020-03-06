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aksam.com.tr
  • 06 Mart 2020 Cuma 09:20
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  • 06 Mart 2020 Cuma 09:20

Fatih Terim'den Sivasspor'a karşı derbi planı

Fatih Terim'den Sivasspor'a karşı derbi planı

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Galatasaray'da, Sivas maçı öncesi ilk taktik prova dün yapıldı. Kadıköy'de olduğu gibi orta sahada oyunu tutmak isteyen Terim, merkezde Seri, Ömer, Belhanda üçlüsünü kullanarak, Feghouli, Falcao, Onyekuru'yu pozisyona sokmaya çalışacak.

Sarı-Kırmızılı ekipte, Sivasspor’la pazar günü oynanacak deplasman maçı öncesi ilk taktik prova dün sabah gerçekleşti. Detaylı bir rakip analizi yapan Fatih Terim ve ekibi, Yiğidolar’ın artı ve eksi yönlerini belirlerken, maç taktiğini de idmanda uygulattı. Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe karşısında Kadıköy’de 20 yıl sonra zaferi getiren oyun planını, Sivas deplasmanında da deneyecek. Fatih hocanın, orta saha merkezini Seri, Ömer ve Belhanda üçlüsüyle geride tutup, Feghouli, Falcao ve Onyekuru üçlüsünü uzun toplarla pozisyona sokmaya çalışacağı öğrenildi. Savunma dörtlüsünde ise bir değişiklik olmayacak. Beklerde Mariano ile Saracchi, stoperde ise Donk-Marcao ikilisi görev yapacak. Gerideki en büyük koz ise kaleci Muslera olacak.

Lemina, Emre, Adem hamlesi

Takımla çalışmalara önceki gün başlayan Mario Lemina’nın ise ikinci yarıda skorun gidişatına göre oyuna dahil olması bekleniyor. İkinci devrenin yıldızı Emre Akbaba da Adem Büyük’le birlikte Fatih hocanın kulübedeki jokerleri olacak. Süper Lig’deki son 8 maçından galip ayrılan Galatasaray’da, zorlu Sivas deplasmanı için de 3 puandan başka bir seçenek düşünülmediği, Terim’in beraberlik ihtimalini rafa kaldırarak, takımını tamamen zafere hazırladığı da gelen haberler arasında.

Tüm planlar Onyekuru üzerine

Galatasaray, tıpkı Kadıköy’de olduğu gibi orta sahada rakibi durdurarak, Onyekuru’yu savunma arkasına sarkıtmaya çalışacak. Galibiyet planları Nijeryalı yıldızın üzerine kuruluyor.

(Fanatik)

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