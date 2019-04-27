Fatih Terim'den şampiyonluk konuşması! 'Bu fırsatı asla kaçırmamalıyız'

Galatasaray 22. şampiyonluğuna çok yakın... Haftalardır düşüşte olan Başakşehir dün Göztepe'ye mağlup olunca sarı-kırmızılı takım tam anlamıyla bayram sevinci yaşadı. Başakşehir 62 puanda kaldı. Cimbom, pazartesi günü Konyaspor'u deplasmanda mağlup ederse uzun süre sonra liderlik koltuğunu ele geçirecek. Teknik direktör Fatih Terim, bu büyük şansı asla kaçırmak ismediklerini söyledi.

Türkiye Kupası'nda finale çıkan, ligde de liderlik fırsatını ele geçiren Terim ve öğrencileri, kalan 5 maçlarını kazanmaları halinde mutlu sona ulaşacaklar. Fatih Terim'in dün maç sonrası öğrencileri ile toplantı yaptığı ve gerekli uyarılı yaptığı dile getiriliyor.

MESAJ YAĞMURU

Sarı-kırmızılı hocanın, "Ben size bu fırsatın elimize geçeceğini söylemiştim. Alın bakın yine haklı çıktım. Artık bütün ipler ellerimizde. Konyaspor'u yenersek liderliği ele geçiririz. Bu fırsatı asla kaçırmamamız gerekiyor. Bir yerde kupa varsa orada G.Saray iddialıdır. İki kupayı alarak sezonu kapatabiliriz. Bizim bu kalitemiz ve inancımız var. Yeter ki sahada sonuna kadar mücadele edelim" dediği belirtildi.

Başakşehir'in mağlup olması sonrası sarı- kırmızı taraftarlar da büyük mutluluk yaşadı. Sosyal medyada, "22. şampiyonluk geliyor. Bu saatten sonra kimse bizden şampiyonluğu alamaz. Bizler inandık, sizler inanın" mesajları atıldı.

28 GÜNDE 2 KUPA

Galatasaray, 29 Nisan ile 26 Mayıs arasındaki 28 günde oynayacağı 6 maçı rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın kazanması durumunda sezonu iki kupayla kapatacak. İşte çifte kupanın yolu bu 6 maçtan geçiyor: Konyaspor (D) Beşiktaş, Rizespor (D), Akhisar (kupa finali), Başakşehir ve Sivasspor (D)

(Sabah)