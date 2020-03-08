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aksam.com.tr
  • 08 Mart 2020 Pazar 22:01
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  • 08 Mart 2020 Pazar 22:01

Fatih Terim'den penaltı kararına tepki

Fatih Terim'den penaltı kararına tepki

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları;

1-4, 1-5 girebilirdik devreye, ilk yarının iyi irdelenmesi lazım. Çok önemli benim için, herkes için de öyle olmalı. Hak etmediğimiz bir sonuç olduğuna inanıyorum. 9'da 9 rahat olmalıydı, olmadı

Fikstüre şöyle bakıyorum, her takımla 2 kez oynuyorsunuz. Tabela önümüzde, puanlar önümüzde, fikstürden kaçış yok, o maç, bu maç demeyeceğiz.

Hiçbir ciddi başarı tesadüf olmaz. Şans, mans, oynamayınca olmaz. Bakın oynayınca pozisyona da giriyorsunuz, golleri de atıyorsunuz. Ben hakikaten hak etmediğimizi düşünüyorum kaybı, 2 puanımıza yazık oldu

Orta hakem penaltı vermemiş, talimatları bildiğim kadarıyla, böyle bir durumda VAR devreye girmez, olağanüstü bir hata varsa, VAR çağırır. Benim bildiğim böyle.

Geçen sene, bundan daha net olan bir penaltı vardı Rize'de, Türkiye'yi ayağa kaldırdılar ve Serkan hocanın hakemliği bitti, onun günahı neydi?

Mete hoca, son zamanlarda da formda bir hakem, maçı da iyi idare etti ama Saracchi'nin de kırmızı kart görmesi gerekiyordu direkt!

Burada penaltı vermemiş hakem, pozisyon gri. Çok ağır hatalarda çağrılıyor, biliyorsunuz. O penaltıydı, o ofsayttı, ben bunlara pek girmem, bildiğim kadarını anlatıyorum. Zaten alakasız da bir yerde pozisyon, ben böyle biliyorum en azından

Penaltıyı sorduğunuz iyi oldu, bizde kimse demeyecekti bununla ilgili, en azından ufak bir anektot bırakmış olayım.

Geçen sene ve evvelki sene, son 8 maç, son 7 maç, son 6 maç, şampiyonluğa oynayanların dışarıdaki ve içerideki maçları diye bir hayli tartıştı arkadaşlar ve Galatasaray'ın fikstürünün zor olduğunu söylediler, daha geçen sene. Biz zoru kolay ettik

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