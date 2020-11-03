Fatih Terim'den oyuncularına uyarı: 'Bu futbol yetmez'

Galatasaray, MKE Ankaragücügalibiyetiyle yarışta var olacağını gösterdi. Ancak üç puana rağmen ortaya konan futbol teknik direktör Fatih Terim'i tatmin etmedi.
Kötü oyun sebebiyle yapılan eleştirileri haklı bulan tecrübeli çalıştırıcı oyuncularına "Vitesi yükseltmeliyiz" uyarısında bulundu. Bu futbolun şampiyonluğu getirmeyeceğini söyleyen Terim "Düzeltmemiz gereken şeyler var. En önemlisi de herkesin yeterince çaba göstermemesi" dedi.
Belhanda ilk 11'e
Sivas deplasmanından da kazanarak dönüp millî araya kayıpsız girmenin hesaplarını yapan Fatih Hoca sistemini koruyarak oyuncularda değişiklik yapmayı düşünse de Galatasaray'ın pazar günü sahaya çıkacağı on biri sakatların durumu belirleyecek gibi gözüküyor.
Taylan-Etebo-Ömer orta üçlüsünün hücumda üretken olamadığını düşünen Terim, Belhanda için sağlık heyetinden gelecek raporu bekliyor. Feghouli'nin de Sivas maçıyla birlikte yeniden on birde başlaması planlanıyor.
Eddie Newton'ın ayrılığı sonrası Trabzonspor'da teknik direktör arayışları sürerken adaylardan biri de Samet Aybaba idi. Tecrübeli antrenör, Bordo-Mavililerle görüştüğünü ifade ederken resmi bir teklif almadığını dile getirdi.
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde yeniden kiralamak istediği Henry Onyekuru, ilk kez Sarı-Kırmızılılara şart koştu. Başarılı futbolcu, Cimbom'a “6 aylığına gelmem, 1.5 yıllık anlaşma sağlarsanız dönmek isterim” dedi.
'Uzun yıllardır böylesini görmemiştim'
İmkansızlıklara rağmen taktisyenliğini konuşturan tecrübeli çalıştırıcı 2-5-3 sistemini getirdi. Siyah-beyazlılar artık özellikle iç saha maçlarına tamamen ofansif bir anlayışla çıkacak.
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