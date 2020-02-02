Fatih Terim'den oyuncularına: 'En küçük bir hata istemiyorum'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçı öncesi oyuncularıyla yaptığı son toplantıda, “Artık ligde her maç final. İyi rakip, kötü rakip diye bir şey yok. Şampiyonluk yarışında kalmak istiyorsak, 3 puandan başka çaremiz yok. En küçük bir hata istemiyorum” dedi.

Galatasaray’da Kayserispor sınavı öncesi son taktik prova dün akşam Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki idmanla yapıldı. Teknik patron Fatih Terim, antrenman sonrası oyuncularıyla bir toplantı yaparak uyarılarda bulundu. Ligde 3 maçtır üst üste kazandıklarını ve bu şekilde zirve yarışında kaldıklarını hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, “Puan kaybetme hakkımızı, kredimizi bol bol kullandık. Gerideyiz ve bu kadar geride kalan bir takım olarak hata yapma lüksümüz kalmadı. Artık ligde her maç final. Bu eşiğe bu kez erken geldik, ama durum bu. İyi rakip, kötü rakip diye bir şey de yok. Şampiyonluk yarışında kalmak istiyorsak, iç saha dış saha bakmadan, 3 puanı almaktan başka çaremiz yok. En küçük bir hata bile görmek istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Hafta boyunca gol çalıştılar

Avrupa kupalarına veda eden ve yoluna Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası’nda devam eden Galatasaray, uzun bir aradan sonra hafta boyunca antrenman yapma şansı bulurken, çoğunlukla gol üzerine program yapıldı. Terim, özellikle sonuçlandırma çalışmaları üzerinde durdu ve hücum oyuncularıyla sık sık özel görüşmeler gerçekleştirdi.

Sarı-Kırmızılılar, Kayserispor karşısında da kanatları etkili kullanarak, Adem ve Emre Akbaba’yı pozisyona sokmaya çalışacak.

(Fanatik)