Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e Radamel Falcao isyanı

5 Kasım tarihinde idmanda adalesinden sakatlanan Kolombiyalı yıldızın normal şartlarda 2 hafta içinde takıma dönmesi bekleniyordu ancak Falcao aradan geçen 1 aya rağmen henüz takımla birlikte idmanlara bile başlayamadı.
Başkan Mustafa Cengiz'le bu konuyu görüşen Terim'in sert ifadeler kullandığı belirlendi.
“DÜNYA PARA VERİYORUZ, YARARLANAMIYORUZ”
Başarılı hocanın, "Bu konudan herkes bıktı. Dünya para verdiğimiz futbolcudan bir türlü yararlanamıyoruz. Eğer oynayacaksa kalsın ancak oynamayacaksa gönderelim" dediği öğrenildi.
Yönetimin de bu konudan rahatsız olduğu ve Falcao'nun devre arasında gönderilmesi için girişim yapılabileceği öğrenildi. Kolombiyalı oyuncunun adı Inter Miami ile ciddi şekilde anılıyor.
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