Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e: Herkes 2 kupa konuşuyor, hedefimiz 3 kupa

Tecrübeli hoca, Başkan Mustafa Cengiz ile yaptığı konuşmada “Herkes iki kupa almayı konuşuyor. Bizim hedefimiz iki değil üç kupa. Arada Süper Kupa unutuluyor. Biz şu anda 3 kupaya birden talibiz. Önümüzde 5 lig, 1 Türkiye Kupası finali ve 1 de Süper Kupa finali var. Gelecek sezon lig startı verilmeden önce 7’de 7 yaparak müzemize 3 kupa daha koymaya kararlıyız. Bu hedefe ulaşmak için önümüzde sadece 630 dakikalık bir mücadelemiz kaldı” ifadesini kullandı.

(Star)