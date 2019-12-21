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  3. Fatih Terim'den maç sonu hakemlere tepki

Fatih Terim'den maç sonu hakemlere tepki

Fatih Terim'den maç sonu hakemlere tepki

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe'ye 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Pozisyon bulmalarına rağmen atamadıklarını kaydeden Terim, "Hayal kırıklığı yaşıyorum, sınanıyoruz, sınandığımız kesin. Girilebilecek her türlü pozisyona girmişiz, her türlüsüna girdik. Burada söyleyebileceğimiz tek şey var, sabır" dedi.

Hakemlerin performansına tepki gösteren deneyimli hoca, "59-60'da Ömer'in düşürülmesi faul ise, 2. sarı kart olmalı. Daha oyun devam ediyor, 30-35 dakika bir zaman var ama maalesef... Oynamaya çalışan hep biz oluyoruz ama hep eksik oluyor. Yatanlar, doktorların girmesi, sakatlananlar ve buna müsaade eden maalesef, bu işin altından kalkamayan, o kalibrede olmayan hakemlerimiz var. Hep aynı şeyleri söyleyip, farklı sonuç bekliyoruz, onu da ancak deliler bekler. Hakikaten bugün 10'a yakın pozisyonumuz var" ifadelerini kullandı.


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