Fatih Terim'den korona projesi: Vakalar böyle azalacak

Bu sezon koronavirüs testleri pozitif çıktığı için 7 farklı futbolcusundan yararlanamayan, liglerin durdurulduğu dönemde ise Fatih Terim'in pozitif çıkmasıyla sarsılan Galatasaray'da yeni bir çare gündemde… Terim'in, yönetimle paylaştığı fikre göre TT Stadı'na yeni bir hijyenik kamp tesisi oluşturulacak.
Sözcü'nün haberine göre, pozitif vakaların artması nedeniyle Metin Oktay Tesisleri'nde maç öncesi kamp yapılması kuralını kaldıran Terim, stada özel bir alan kurmak istiyor. Her oyuncunun tek başına kalacağı ve mümkün olan en yüksek seviyede izole olacağı bir ortamın planları yapılıyor.
Buna göre oyuncular stada gelecek, odalarına çekilecek ve maç öncesi hazırlıklarını yapıp önce toplantıya ardından ısınmaya çıkacak.
Yönetim stada kurulacak alanı belirlemek için çalışmalara başladı.
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçında, mücadelenin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına çok sert tepki gösterdi. Buruk'un ırkçı hakeme “Seni istemiyoruz, buradan git” dediği kameralara yansıdı.
Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçının dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması tüm dünyada gündeme oturdu. Irkçı hakem Coltescu'nun 12 yıl önce intiharın eşiğinden döndüğü ortaya çıktı.
Futbol dünyası, Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun, Paris Saint-Germain (PSG) ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemine maruz kalmasına, tepki gösterdi.
Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun iki hafta önce FIFA listesinden çıkarıldığı iddia edildi.
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Fildişi Sahilli eski futbolcu Didier Drogba, Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçında yaşanan ırkçılığa karşı sessiz kalmayan Pierre Webo ve Demba Ba'ya teşekkür etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un dün hakemlerle ilgili söylediği sözler üzerine bugün bir açıklama yayımladı.