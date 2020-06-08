Fatih Terim'den kiralık oyuncularla ilgili yeni strateji

Galatasaray, koronavirüsü salgını sonrası lige verilen arada yeni sezonun kadro yapılanması için planlarını yaptı. Teknik direktör Fatih Terim, çeşitli kulüplere kiralık olarak gönderilen oyuncularıyla ilgili farklı bir strateji uygulamaya hazırlanıyor.

Süper Lig'e verilen arada yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadro yapılanması konusunda da önemli kararlar aldı. Sarı-kırmızılı takımda forma giyen kiralık oyuncuların yanı sıra çeşitli kulüplere kiralık olarak gönderilen isimlerin de geleceği merak konusu olmuştu. Teknik direktör Fatih Terim bu isimlerle ilgili dikkat bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, başka kulüplere kiralanan Diagne, Babel, Maicon, Ozornwafor, Emre Taşdemir ve genç futbolculara bir şans daha verecek. Bu isimler arasında transfer teklifi alanlara kolaylık sağlanacak. Talibi olmayanlar kesinlikle kadro dışı kalmayacak.

Koronavirüsü nedeniyle ertelenen uluslararası organizasyonlar sayesinde sezon başı hazırlık kampına tüm futbolcular aynı anda katılacak. Bu avantajdan faydalanmak isteyen deneyimli teknik adam, kiralık gidenleri bir kez daha değerlendirecek. Göze giremeyenler gidecek.

(Fotomaç)