Fatih Terim'den kiralık oyuncularla ilgili yeni strateji

Süper Lig'e verilen arada yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadro yapılanması konusunda da önemli kararlar aldı. Sarı-kırmızılı takımda forma giyen kiralık oyuncuların yanı sıra çeşitli kulüplere kiralık olarak gönderilen isimlerin de geleceği merak konusu olmuştu. Teknik direktör Fatih Terim bu isimlerle ilgili dikkat bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, başka kulüplere kiralanan Diagne, Babel, Maicon, Ozornwafor, Emre Taşdemir ve genç futbolculara bir şans daha verecek. Bu isimler arasında transfer teklifi alanlara kolaylık sağlanacak. Talibi olmayanlar kesinlikle kadro dışı kalmayacak.
Koronavirüsü nedeniyle ertelenen uluslararası organizasyonlar sayesinde sezon başı hazırlık kampına tüm futbolcular aynı anda katılacak. Bu avantajdan faydalanmak isteyen deneyimli teknik adam, kiralık gidenleri bir kez daha değerlendirecek. Göze giremeyenler gidecek.
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Galatasaray, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın imza bedelini hesaplarına geçti. DG Sivasspor'la mukaveleleri sezon sonunda bitecek olan iki futbolcu için Fenerbahçe de harekete geçmişti. Ancak Sarı-Kırmızılı Yönetim, 500'er bin euroluk imza paralarını ödedi ve iş bitti.
Milli yıldız, gelecekteki kariyeri ile ilgili net kararını verdi. 31 yaşındaki oyuncu Sarı-Lacivertli formayı giymek istediğini Fenerbahçe yönetimine iletti. İdareciler ise Nuri Şahin'e geri dönüş yapacak.
Bir süredir kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, listede yer alan Volkan Babacan, Begovic ve Fabri'yi ikinci plana iterek Sinan Bolat'ta karar kaldı. İmza parasındaki pürüz de giderilirse transfer mutlu sonla bitecek.
Fransa Ligue 2'ye düşürülen Toulouse'un başına geçmeye hazırlanan Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Sarı-Lacivertlilerden Mathias Zanka, Michael Frey ve Miha Zajc'ı Fransız ekibine transfer etmek istiyor.
Galatasaray, koronavirüsü salgını sonrası lige verilen arada yeni sezonun kadro yapılanması için planlarını yaptı. Teknik direktör Fatih Terim, çeşitli kulüplere kiralık olarak gönderilen oyuncularıyla ilgili farklı bir strateji uygulamaya hazırlanıyor.
Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye ünlü menajer Jorge Mendes'ten sürpriz öneri: Faouzi Ghoulam oynayabileceği bir takım arıyor. Feghouli'den de Türkiye ile ilgili olumlu bilgiler almış. İsterseniz size getirebilirim.
Yuto Nagatomo ile ayrılık kararı alan Galatasaray, Göztepe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 32 yaşındaki sol bek Berkan Emir'i transfer etmek istiyor.