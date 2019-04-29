Fatih Terim'den hakemlere büyük tepki

Galatasaray, Konya deplasmanında kilidi bir türlü açamadı ve çok önemli 2 puan bıraktı.

Sarı Kırmızılılar Başakşehir'e 1 puan daha yaklaştı ancak beşiktaş'la aradaki puan farkı da 1'e indi. Teknik direktör Fatih Terim ise maç sonu orta hakem Mete Kalkavan'a tepkiliydi.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Terim, orta yuvarlağa gitti ve hakem Mete Kalkavan'a sert sözlerle uzun süre tepki gösterdi.