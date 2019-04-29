Fatih Terim'den hakemlere büyük tepki
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Atiker Konyaspor deplasmanında kritik iki puan bırakırken, maçın sonunda Fatih Terim'den hakem Mete Kalkavan'a büyük tepki geldi.
Galatasaray, Konya deplasmanında kilidi bir türlü açamadı ve çok önemli 2 puan bıraktı.
Sarı Kırmızılılar Başakşehir'e 1 puan daha yaklaştı ancak beşiktaş'la aradaki puan farkı da 1'e indi. Teknik direktör Fatih Terim ise maç sonu orta hakem Mete Kalkavan'a tepkiliydi.
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Terim, orta yuvarlağa gitti ve hakem Mete Kalkavan'a sert sözlerle uzun süre tepki gösterdi.