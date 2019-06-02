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02 Haziran 2019 Pazar 11:37 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 11:37

Fatih Terim'den Gökhan Töre transferine veto

Fatih Terim'den Gökhan Töre transferine veto

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken, bir süredir ismi sarı kırmızılılarla anılan Gökhan Töre'nin ismi gündemden çıkarıldı.

Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren, A Milli Takım'dan eski teknik direktörü olan Fatih Terim ile yeniden çalışmak isteyen ve bu dileğini de Terim'e ileten 27 yaşındaki oyuncuya vize çıkmadı.

Yapılan değerlendirmede geçirdiği sakatlıklar ve kadro dışı bırakılması nedeniyle bu sezon Beşiktaş'ta sadece 2 lig maçında süre alan Gökhan Töre'nin transferine olumsuz yaklaşıldı. Her ne kadar bonservisi elinde olsa da Töre'nin transferinin rafa kaldırılması kararlaştırıldı.

27 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde sadece ilk yarıdaki Antalya ve Rize maçlarında toplam 34 dakika süre bulabildi. Tecrübeli oyuncu Avrupa Ligi'nde ise 6 maçta oynadı, hatta B36 Torshavn'a karşı bir gol kaydetti.

(Sabah)

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