Fatih Terim'den Gökhan Gönül'e veto

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sarı-Kırmızılı yönetimin transfer için gündeme getirdiği 35 yaşındaki Gökhan Gönül'ü veto etti...
Takvim'in haberine göre; Tecrübeli teknik adam, gelecek sezonki stratejilerini potansiyelli genç oyuncular üzerine kurduğunu belirterek Gökhan Gönül transferini istemediğini yönetime net bir şekilde ifade etti.
Böylece Galatasaray açısından Gökhan Gönül transferi açılmadan kapanmış oldu. 9 yıl formasını giydiği Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra son 4 sezonu Beşiktaş'ta geçiren tecrübeli sağ bekin sözleşmesi bu yıl sona erecek. Gökhan Gönül, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alıyordu.
35'İNDE AMA HALA GÜNDEMDE
Gökhan Gönül fizik olarak iyi durumda olması, yeteneği ve tecrübesinin verdiği avantajla 3 büyük kulübün aynı anda gündemine girmeyi başarmış oldu.
Loris Karius'un sözleşmesini feshetmesinden sonra kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, İbrahim Sehic'i gündemine aldı.
Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu iddia edilen Gökhan Gönül'e Galatasaray'dan veto... Teknik direktör Terim, 35 yaşındaki futbolcuyu istemediğini yönetime iletti.
Fenerbahçe, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışan bir personelinde daha koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Gelecek sezonun transferleri için futbolcu satarak kaynak oluşturmak isteyen Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Suudi Arabistan ekibi Al Nasr, geçen sezonun devre arasında Sarı-Kırmızılılardan kiraladığı Maicon ile yeni sözleşme imzalıyor. Suudi basınında yer alan habere göre, Galatasaray'la görüşmelerde sona gelindi.
Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe de devreye girmişti. Fatih Terim'i arayan başarılı futbolcu, “Size bir söz verdim. Merak etmeyin. Yeni sezonda Galatasaray formasını giyeceğim” dedi.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Newcastle United sahipleriyle 300 milyon Sterlin karşılığında anlaşmaya varmıştı ancak İngiltere Premier Lig yönetimi, Siyah-Beyazlı ekibin satışını erteledi.
Galatasaray, Fernando Muslera'nın 2021'de bitecek sözleşmesini uzatmak için Uruguaylı yıldızla prensip anlaşmasına vardı. 33 yaşındaki kaleci ile 2024 yılına kadar kontrat imzalanacak. Üstelik daha düşük maaşla.