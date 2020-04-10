Fatih Terim'den gençlik aşısı! 6 ismi kampa götürecek...

Galatasaray'da Fatih Terim gelecek sezon kampa götüreceği gençler konusunda çalışmalara devam ediyor. Deneyimli teknik adamın şimdiden 6 yeni ismi yeni sezon kampına dahil etmeyi planladığı belirtiliyor.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim akademiden genç oyuncuları yakından takip ediyor. Deneyimli teknik adam gelecek sezon kampa 6 yeni ismi götürmeyi planlıyor.

Işık Kaan Arslan - 19 Yaşında - Stoper

Bu sezon A takım kadrosunda ve Şampiyonlar Ligi’nde yer bulan bir başka genç isim. O da tıpkı Emin Bayram gibi çok iyi bir stoper fiziğine sahip. UEFA Gençlik Ligi’nde bu sezon Real Madrid’e attığı kafa golüyle dikkat çekti. Yeni sezonda rotasyona girecek gençler arasında öne çıkıyor. Terim, özellikle Donk’un Işık Kaan ve Emin gibi isimlerle daha çok çalışarak tecrübesini onlara aktarmasını istiyor.

Süleyman Luş - 19 yaşında - Sol bek

Sol bekte görev yapmasına rağmen, UEFA Gençlik Ligi’nde gol atan bir başka yetenek. Hücuma çıkışları ve tekniğiyle kendisiyle aynı pozisyonda oynayan yaşıtlarından sıyrılıyor. Fiziksel performansını geliştirmesi halinde, sol bekte Saracchi’yi zorlayacak potansiyele sahip. Sol ayağı çok etkili. Top sürme becerisi, bir dönem Galatasaray forması giyen ve şimdilerde Porto’da devleri peşinden koşturan Alex Telles’i andırıyor.

Erkan Süer - 18 Yaşında - Orta saha

Devre arasında Boluspor’dan transfer edildi. Bu sezon her iki takımın formasıyla çıktığı 13 maçta attığı gol sayısı 10. Forvet arkasında oynamasına rağmen, bir santrfor kadar gole yakın. Uzaktan vuruşları,frikikleri ve her iki ayağını kullanma becerisiyle müthiş bir potansiyel.Fiziksel performansını arttırabilmesi için ona özel bir program uygulanacak. Sezon başı kampına dahil edilmesine de kesin gözüyle bakılıyor.

Abdussamed Karnuçu - 20 yaşında - Orta saha

4 Şubat 2000 Sivas doğumlu olan Abdussamed Karnuçu 2011 yılında Sivas Demirspor'da futbola başladı. 19 yaşındaki futbolcunun asıl mevkisi ön libero. Savunma ağırlıklı orta saha oyuncusu olan 1.84 boyundaki futbolcu aynı zamanda stoper olarak da görev yapabiliyor. Abdussamed Karnuçu 2013 yılında amatör olarak Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'ın meşşur 2000 grubunun önemli isimlerinden. 50 kez milli formayı giyen Abdussamed Karnuçu U17 Avrupa Şampiyonası ve U17 Dünya Kupası'nda Ozan Kabak ile birlikte stoperde görev aldı. U17 Dünya Kupası'ndan sonra 2017 yılında Galatasaray Abdussamed Karnuçu ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Atalay Yıldırım - 18 Yaşında - Orta saha

U19 Ligi'nde oynanan bu sezon oynanan Fenerbahçe derbisinde rakip ağlara iki gol kaydeden Atalay Yıldırım, teknik direktör Fatih Terim'in de yakın gözlemi altında. 10 numara, santrfor ve kanatta görev yapabilen 18 yaşındaki futbolcu artık Mustafa Kapı'nın "gözde genç" tahtında oturuyor. Atalay şu ana kadar oynadığı yaş kategorilerinde toplam 56 gol kaydetti.

Metehan Baltacı - 17 yaşında - Stoper

2012 yılında Galatasaray alt yapısına girmişti. Stoper olmasına rağmen iki sezondur oldukça skorer. Atığı kafa golleri ve rakip ceza sahasındaki hakimeyitiyle dikkat çekiyor. Bu sezon şimdiden 18 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi. Mart ayında kendisiyle 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Yunus Akgün, Atalay Babacan ve Emin Bayram

Bu arada bu altı isim dışında Yunus Akgün, Atalay Babacan ve Emin Bayram ise uzun süredir A takım idmanlarında yer alıyordu. 6 futbolcuyla birlikte bu 3 futbolcunun da yeni sezon kampında olmasına kesin gözüyle bakılıyyor.

(Fanatik)