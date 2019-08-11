Fatih Terim'den futbolculara sosyal medya yasağı

Galatasaray'da sadece saha içi değil saha dışında da Fatih Terim kuralları tüm oyunculara anons edildi! Sarı kırmızılı takımda her zaman aile ortamını oluşturan ancak disiplini de hiçbir zaman elden bırakmayan Fatih Terim, Galatasaraylı oyunculara önemli bir yasak getirdi.
TAKIM OTOBÜSÜNDE VİDEO VE CANLI YAYIN YASAK!
Galatasaray'da tüm sezon boyunca takım otobüsü ve soyunma odasında karşılaşma öncesinde video çekilmesi yasaklandı.
Sarı kırmızılı kulübün iletişim ve medya ekibi dışında bu iki alanda oyuncuların video çekmemesi ya da bu iki yerden sosyal medya hesaplarından canlı yayın gibi paylaşım yapmamaları istendi. Nitekim sarı kırmızılı takımda bu durum geçtiğimiz yıl önemli bir soruna ve belki de Sinan Gümüş'ün ayrılığına neden olmuştu.
SİNAN GÜMÜŞ'Ü YAKMIŞTI
Fenerbahçe derbisi öncesinde Florya'ya, sarı kırmızılı takımı uğurlamaya gelen taraftarın coşkusuna hayran kalan ve otobüsten sosyal medya hesabından canlı yayına geçen Mbaye Diagne'nin paylaşımı ise Sinan'ı yakmıştı. Takım otobüsündeki konuşmaların sosyal medyada yayınlanması da Sinan'ın tepki almasına ve daha sonra taraftarlardan özür dilemesine neden olmuştu. Takım otobüsü ve soyunma odasının oyuncular için özel olduğuna dikkat çeken teknik heyet çekim yasağı getirdi.
(Futbol Arena)
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