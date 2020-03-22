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aksam.com.tr
  • 22 Mart 2020 Pazar 10:32
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  • 22 Mart 2020 Pazar 10:32

Fatih Terim'den futbolculara 5 maddelik tedbir listesi

Fatih Terim'den futbolculara 5 maddelik tedbir listesi

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı futbolcuların sağlıklarını ve fiziki durumlarını zinde tutması adına bir dizi önlemler aldı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle ligler ertelenirken kulüpler kendi içlerinde önlem almaya devam ediyor. Galatasaray’da da teknik heyet konu hakkında çok hassas. Oyuncuları evladı olarak gören teknik direktör Fatih Terim, hem onların sağlıklarını koruması hem de fiziki durumlarını zinde tutması adına bir dizi önlemler aldı. Beş maddelik tedbir paketinde neler yok ki...

İşte o maddeler;

1- Öncelikli olarak Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarına uyulacak. Bu bilgilendirmeler yabancı oyunların kendi dillerine çevrilecek mesaj atılacak. Evlerden çok zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmayacak. Salgın ile herhangi bir semptom tespit edilirse hemen sağlık ekibine haber verilecek.

2- Karantina günlerinde kilo alınmayacak. Düzenli takım idmanı yapılmadığı için günlük kalori yakımı daha az olacak. Bu yüzden bireysel hazırlanan antrenman programlı evde uygulanacak ve yine bireysel hazırlanan beslenme listeleri dışına çıkılmayacak.

3- Seyahatler iptal. Kesinlikle İstanbul dışına çıkılmayacak. Aileleri yurt dışında yaşayan oyuncular için de aynı durum geçerli. Çok acil bir durum olması hâlinde yine kulüp ile temasa geçilecek.

4- Bütün teknik heyet, sağlık ekibi ve oyuncu grubundan oluşan ortak mesajlaşma grubuna herkes her gün ateşini ölçüp bilgilerini paylaşacak.

5- Daha önceden oluşturulan bilgi ağından, bütün oyuncular taktik analizlerle, rakip analizlerini inceleyecek. Böylece oyuncuların sadece koronavirüs haberlerini takip ederek psikolojik olarak etkilenmelerinin önüne, futbola kanalize edilerek geçilecek. (Türkiye Gazetesi)

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