Fatih Terim'den Felipe Melo'ya mesaj

Vasco da Gama-Palmeiras maçında Galatasaray'ın eski futbolcularından Felipe Melo'nun ayak bileği kırıldı. Cimbom'un teknik direktörü Fatih Terim de sosyal medya hesabından eski öğrencisine mesaj gönderdi.

TERİM’DEN MELO PAYLAŞIMI

Galatasaray kulübü ve sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medya hesaplarından Felipe Melo'ya geçmiş olsun mesajı gönderirken bir paylaşım da Fatih Terim'den geldi.

Terim instagramdan eski oyuncusuyla olan fotoğrafına "Sen güçlü bir evlatsın ve bunu da aşacaksın." yorumunda bulundu.